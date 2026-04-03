250 لاعباً ولاعبة في بطولتي الإمارات والهواة بأبوظبي للشطرنج

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، استضافة بطولة الإمارات للشطرنج السريع للفئات السنية والرجال والسيدات، على مدار يومي 11 و12 أبريل الحالي.

وكشف النادي في بيان له، عن مشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة، يمثلون 18 نادياً، انطلاقاً من يوم 11 الجاري بمنافسات الناشئين لفئة 16 عاماً وما دون، ضمن فئتي الذكور والإناث في بطولتين منفصلتين، على أن يتم أيضاً اختيار أفضل اللاعبين في الفئات العمرية 10 أعوام و12 و14 عاماً، بينما يشهد اليوم التالي منافسات الشطرنج السريع لفئتي الرجال والسيدات.

وأكد النادي إقامة بطولة أبوظبي للهواة في نسختها الـ38، خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل والتي بدأ تنظيمها منذ 2020، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، بما يعزز من حضورها كإحدى أبرز البطولات المجتمعية، التي تجمع بين التنافس الرياضي والتنوع المجتمعي.

من جهة أخرى نوه النادي باختتام المباراة التنافسية غداً بين الأستاذة الدولية الكبيرة روضة عيسى السركال، والأستاذة الدولية الأرمنية سوزانا جابونيان، وسط أجواء تنافسية مميزة تجمع بين الخبرة والاحتراف، ومتابعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، للاطلاع على أساليب لعب متقدمة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة للاعبتين بارزتين على الساحة الدولية.