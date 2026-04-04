«مخيفة» تخطف «ديربي العين» و«الفاتح» يحصد «بطولة السرعة»

عصام السيد (العين)

توجت المهرة "مخيفة أن أف" للإسطبلات الوطنية، بطلة لسباق «ديربي العين»، فيما حصد الجواد "الفاتح" للشيخ فيصل حمد آل ثاني بطولة «العين للسرعة»، خلال حفل السباق الثالث عشر لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، الذي تألف من 9 أشواط بمشاركة 127 من الخيول العربية الأصيلة، تنافست على قيمة الجوائز المالية البالغة 590 ألف درهم.

وجاء فوز "مخيفة أن أف" بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة "شروط" من عمر 4 سنوات (إنتاج الإمارات) على لقب ديربي العين.

وجاء فوز "الفاتح" بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة (شروط) من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب سباق العين للسرعة.

واستهل "ماكن" للأصايل، بإشراف أنتوني كاميل، وقيادة تاج أوشي الفوز بالشوط الأول (أ) لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق.

ومنح الجواد التونسي المولد "أوكاشا" للرزيم للسباقات، فوزاً مستحقا للمدربة ميثاء السويدي، بقيادة كارلوس هينريكو، في الشوط الثاني (ب) لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق.

ونال "وهاج" لمحمد جاسم النعيمي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة خالد البلوشي، جائزة الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) من عمر 4 سنوات فما فوق.

وانتزع "مجازف" لعبد الله المشايخي، بإشراف إبراهيم الحضرمي "ثنائية"، وقيادة راي داوسون، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-95)، من عمر 4 سنوات فما فوق.

وخطف "أف ميعاد" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي بفارق أنف جائزة الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة التي لم تفز بسباقين، من عمر 5 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات).

وفازت المهرة "مزنة" للإسطبلات الوطنية بإشراف هلال وطحنون العلوي (ثنائية)، وقيادة تاج أوشي (ثلاثية) بجائزة الشوط السابع (أ) لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-70)، من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات).

وفرض "من أبوظبي الحذر" لمحمد حارب العتيبة، بإشراف المدرب قيس عبود، وقيادة مارسلينو رود ريجوز، أفضليته في الشوط الثامن (ب) لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-70)، من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات).