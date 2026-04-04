قتيل وعشرات الجرحى في حادث بملعب كرة قدم في بيرو قبيل مباراة حاسمة

قتيل وعشرات الجرحى في حادث بملعب كرة قدم في بيرو قبيل مباراة حاسمة
4 ابريل 2026 11:38

أعلنت وزارة الصحة في بيرو، عن إصابة 47 شخصاً، إثر حادث في ملعب "أليخاندرو فيلانويفا" في العاصمة ليما، خلال فعالية جماهيرية قبل مباراة كرة قدم، لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه، بينما ذكرت إذاعة "RPP"، أن شخصاً واحداً على الأقل لقي مصرعه في الحادث، إلا أن الحكومة لم تؤكد ذلك رسمياً.


وقال وزير الصحة في تصريح نشر على صفحة الوزارة على منصة "إكس":، إن هناك 47 ضحية مسجلة بينهم 15 نقلوا إلى مستشفى "2 مايو" و12 إلى مستشفى لويزا، والباقون إلى مرافق طبية مختلفة".

وأفادت وزارة الصحة البيروفية بإرسال ثماني فرق إسعاف إلى موقع الحادث، تعمل جنباً إلى جنب مع رجال الإطفاء لتقديم المساعدة للمصابين.

وأعلنت السلطات في ليما حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات تحسباً لوقوع المزيد من الإصابات.

ورغم ورود تقارير أولية عن انهيار في هيكل الملعب، إلا أن رجال الإطفاء والنادي استبعدوا أي أضرار ببنية الملعب التحتية.

وأصدر نادي أليانزا ليما بيانا يعرب فيه عن تعازيه لأسر الضحايا وتضامنه مع المصابين. كما أكد أن الحادث لا علاقة له بانهيار الجدران أو أي خلل إنشائي.

