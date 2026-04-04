اليابان تعزز مكانتها الآسيوية قبل المونديال ورينارد تحت الضغط

لندن (رويترز)

تشير الانتصارات على إنجلترا واسكتلندا، إلى مكانة ​اليابان باعتبارها الدولة الآسيوية الأكثر ترجيحاً لإحداث مفاجأة كبيرة في كأس العالم لكرة القدم، وذلك خلال فترة التوقف الدولية التي شهدت نتائج متباينة لفرق القارة المتأهلة إلى النهائيات التي ستقام الصيف المقبل.

وأدى فوز العراق المثير 2-1 ⁠على بوليفيا في نهائي الملحق العالمي في المكسيك إلى تأهل الفريق لأول مرة لكأس ​العالم منذ 40 عاماً، وضمن أن يكون لآسيا تسعة منتخبات بالبطولة في رقم ​قياسي.

لكن بينما ‌كان الأسترالي جراهام أرنولد ولاعبوه يحتفلون بإنهاء رحلة ⁠التصفيات التي ​استمرت 21 مباراة على مدار 28 شهراً، شعرت الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة من القارة بدرجات متفاوتة من الرضا عن استعداداتها.

وتصدر المنتخب الياباني عناوين الصحف بفوزيه 1-صفر في ملعبي هامبدن بارك وويمبلي، وهو أول انتصار لدولة آسيوية على إنجلترا، مما زاد من ثقة المدرب هاجيمي ‌مورياسو في أن فريقه يمكن أن يكون من بين المتنافسين على لقب ‌كأس العالم.

وقال مورياسو، الذي فاز فريقه في آخر خمس مباريات وسيواجه هولندا والسويد وتونس في النهائيات، "عندما يحين موعد كأس العالم، يجب أن نكون قادرين على القيام بأشياء كثيرة، ويجب أن ​يكون لدينا طرق لعب متنوعة.

"على الصعيد الهجومي، يجب أن نكون قادرين على الهجوم البطيء وكذلك الهجمات المرتدة، التي ستكون أسرع هجومياً. رأينا ضد أسكتلندا أنهم لعبوا بأسلوب دفاعي للغاية، ورأينا إنجلترا تلعب بضغط عال للغاية، لذلك يتعين علينا كيفية اللعب ضد أنواع مختلفة من المنافسين، وواثق في قدرتنا على القيام بذلك في كأس العالم ‌أيضاً".

ويتعين على هونج ميونج-بو مدرب كوريا الجنوبية ​التفكير في الكثير من الأمور بعد هزيمتين متتاليتين، حيث جاءت الخسارة 1-صفر أمام النمسا يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب الهزيمة الساحقة 4-صفر أمام ساحل العاج.

وقال هونج، الذي سيخوض فريقه كأس العالم ضمن مجموعة تضم المكسيك المشاركة في استضافة البطولة وجنوب ​أفريقيا وجمهورية التشيك، "انتهينا من تجاربنا فيما يتعلق ‌بالتوازن ⁠في المراكز وتشكيلات اللاعبين.

"تكتيكاتنا ‌شبه جاهزة. علينا إنهاء اختيار اللاعبين بحلول منتصف مايو، ‌وسنراقب مباريات الدوري الكوري عن كثب ونحلل بياناتنا لاختيار اللاعبين الذين نعتقد أنهم سيقدمون أداءً جيداً في كأس العالم."

وفازت أستراليا في مباراتين ⁠متتاليتين على الكاميرون وكوراساو، ضمن فترة التوقف الدولي في سيدني وملبورن، بينما فازت أوزبكستان، التي ​تستعد لظهورها الأول في كأس العالم، 3-1 على الجابون قبل أن تحقق فوزاً بركلات الترجيح على فنزويلا.

أما الأردن، الذي يشارك لأول مرة أيضاً في البطولة، فقد حقق تعادلين معنويين 2-2 أمام كوستاريكا ونيجيريا، وخسرت إيران 2-1 أمام نيجيريا قبل أن تفوز 5-صفر على كوستاريكا.

ويتعرض الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية لضغوط متجددة عقب الخسارة 4-صفر ​أمام مصر، ثم الهزيمة 2-1 أمام صربيا يوم الثلاثاء الماضي، بينما ألغيت ​مباريات قطر الودية بسبب الصراع الدائر في الخليج.