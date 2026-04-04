3 مواجهات نارية و10 أيام تحسم مصير برشلونة وأتلتيكو مدريد

معتز الشامي (أبوظبي)

في غضون 10 أيام فقط، يلعب برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 3 مباريات مفصلية، اثنتان في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في الدوري الإسباني، وتبدو هذه المباريات وكأنها تكرار لمباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين في كأس الملك، حيث خسر البلوجرانا بنتيجة إجمالية 4-3.

وهذه المرة، يبدو الوضع أكثر تعقيداً بكثير، حيث تُعد هذه المباريات الثلاث المتتالية من أهم لحظات الموسم لكلا الفريقين، لأن لكل مباراة هدفها الخاص، ونقاط ضعفها، واعتباراتها التكتيكية.

وستكون المباراة الأولى مساء اليوم، في الدوري، حيث تعد مهمة للفريقين من حيث الهدف. فبينما يسعى برشلونة للحفاظ على صدارته بفارق 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فإن فوز الضيوف يضعهم في المركز الثالث متقدمين على فياريال.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متقدماً بـ4 نقاط على أقرب منافسيه ريال مدريد، بينما يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

انتهت مباراة الذهاب على ملعب برشلونة (أولمبيك مونتجويك)، بفوز برشلونة 2-1، ويأمل أصحاب الأرض في الثأر لهزيمتهم. وكانت زيارة برشلونة الأخيرة إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو كارثية، حيث استقبلت شباكه 4 أهداف في الشوط الأول فقط.

بينما تأتي المواجهة الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم 8 أبريل الجاري في دوري أبطال أوروبا، فبعد إقصاء نيوكاسل الإنجليزي وتوتنهام من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على التوالي، بات برشلونة وأتلتيكو مدريد على أهبة الاستعداد لمواجهة إسبانية في ربع نهائي البطولة.

وتقام المواجهة بنظام الذهاب والإياب، إلا أن عوامل أخرى وراء هذه المباراة، فبعض اللاعبين على بُعد بطاقة واحدة من الإيقاف، أبرزهم، لامين يامال، وفيرمين لوبيز، جيرارد مارتين، من برشلونة. ومن أتلتيكو مدريد، جوليانو سيميوني، ماتيو روجيري، بابلو باريوس، مارك بوبيل، يورينتي، لو نورماند، كليمو لينجليه، وتياجو ألمادا.

وتأتي المباراة الثالثة بين الفريقين في 14 أبريل الجاري، ضمن دوري أبطال أوروبا، وهذه المباراة الأخيرة هي التي ستحدد مصير كل فريق في الموسم. فإلى جانب خطر تلقِّي البطاقات الصفراء الذي يصاحب مباراة الذهاب، تُعد مباريات بداية الأسبوع في الدوري الإسباني عوامل حاسمة. فبينما يواجه برشلونة ديربياً صعباً للغاية ضد إسبانيول، يواجه أتلتيكو مدريد إشبيلية.

من جهة أخرى، يسعى برشلونة، بقيادة مدربه هانسي فليك، إلى تحقيق إنجاز فريد، عندما يواجه أتلتيكو مدريد على ملعب الرياض ميتروبوليتانو، مساء اليوم السبت، في الجولة 30 من الدوري الإسباني، حيث يسعى للوصول إلى 300 هدف في أقل من موسمين.

ويملك برشلونة حالياً 299 هدفاً، منها 174 هدفاً في موسم 2024-2025، و125 هدفاً حتى الآن في موسم 2025-2026، في جميع المسابقات، وكان الدوري الإسباني المحرك الرئيسي لهذا الرقم القياسي التهديفي (102 هدف في الموسم الأول و78 هدفاً في الموسم الثاني). ومن الجدير بالذكر أن فريق هانسي فليك فشل في التسجيل في 4 مباريات فقط.

وعلى الصعيد الفردي، تتوزع الأهداف بين عدة لاعبين، مع بروز بعض الأسماء، حيث يتصدر روبرت ليفاندوفسكي القائمة برصيد 58 هدفاً، يليه رافينيا (53 هدفاً) ولامين يامال (39 هدفاً).