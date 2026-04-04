إيفيتش: العين استفاد من التوقف وجاهز لمواجهة عجمان

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، جاهزية فريقه لمواجهة عجمان، غداً الأحد، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أهمية الحفاظ على أعلى درجات التركيز في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويدخل العين اللقاء متصدراً ترتيب الدوري بـ50 نقطة، وبفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، بينما يتمسك بشعار الفوز ولا شيء غيره، ليواصل الابتعاد بالصدارة.

وأوضح إيفيتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، أن الفريق استفاد بشكل إيجابي من فترة التوقف الأخيرة، قائلاً: «الاستعدادات جاءت كالمعتاد، وكان لدينا أسبوع إضافي للعمل على بعض الجوانب المهمة، خاصة مع دخولنا المراحل الأخيرة من الموسم، حيث يتطلب الأمر توازناً دقيقاً بين العمل والراحة لضمان الجاهزية الكاملة».

وأشار مدرب العين إلى عودة اللاعبين الدوليين بحالة فنية جيدة، مضيفاً: «جميع اللاعبين الدوليين متواجدون معنا وجاهزون، دون أي مشاكل، وهذا يمنحنا خيارات أكبر قبل المباراة»، وعن مواجهة عجمان، شدّد إيفيتش على قوة اللقاء والفريق المنافس، قائلاً: «سنواجه فريقاً جيداً يضم عناصر مميزة ويقوده مدرب صاحب خبرة طويلة، والمباراة لن تكون سهلة».

وأكد أن العين مطالب بالحفاظ على تركيزه طوال مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن التركيز من البداية وحتى النهاية هو العامل الحاسم «وبهذه العقلية فقط يمكننا تحقيق هدفنا».

واختتم إيفيتش تصريحاته: «هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، وسنواصل العمل على تجهيز الفريق ذهنياً وبدنياً ليكون في أفضل حالاته».