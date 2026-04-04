الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
المستفيد الأكبر من VAR في الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم ريال مدريد

4 ابريل 2026 14:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يستأنف الدوري الإسباني نشاطه بعد انتهاء فترة التوقف الشتوية في مارس، والتي شهدت تبادل الاتهامات المعتاد بين ريال مدريد وبرشلونة بشأن التحيز التحكيمي، وآخر من أدلى بتصريحاته حول هذا الموضوع هو إنريك ماسيب، عضو اللجنة الرياضية في برشلونة، الذي اتهم تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) بالتصرف بشكل مختلف تبعاً للنادي.
لكن بالنظر إلى بيانات هذا الموسم، فإن الحقيقة هي أن هناك تدخلاً أكبر من تقنية الفيديو المساعد (VAR) ضد ريال مدريد مقارنة بتدخلها ضد برشلونة.
وحتى الآن هذا الموسم، تدخلت التقنية 18 مرة في مباريات برشلونة، 10 منها لصالح فريق فليك، و8 ضده.
في المقابل، لم تكن تدخلات VAR في مباريات ريال مدريد إلا لصالحهم 3 مرات، وضدهم 10 مرات. هذا يعني أن برشلونة لديه رصيد إيجابي قدره تدخلان، بينما ريال مدريد لديه رصيد سلبي قدره 7 تدخلات.
وعلى سبيل لمثال، لولا تقنية VAR، لكان ريال مدريد قد حصد نقطتين إضافيتين أمام جيرونا (تعادل الفريقان بعد إلغاء هدف لمبابي بداعي لمسة يد)، و3 نقاط إضافية أمام أوساسونا (فاز أوساسونا بفضل المراجعة التي أشارت إلى ركلة جزاء لخطأ من كورتوا على بوديمير).
وفي المقابل، لكان بإمكان برشلونة حصد نقطة واحدة فقط أمام ريال سوسيداد، حيث تم إلغاء هدف لفيرمين بداعي خطأ سابق من أولمو على كوبو، صحيح أن ريال مدريد تعرض لأكبر عدد من تدخلات تقنية (VAR) ضده في الدوري الإسباني (10)، إلا أن توازن هذه التدخلات ليس الأسوأ.
ويحتل ريال بيتيس المركز الأخير بفارق (-8)، حيث تم إلغاء 9 قرارات ضده وقرار واحد فقط لصالحه. في المقابل، يتمتع جيرونا بأفضل توازن بفارق +6 (7 قرارات لصالحه وقرار واحد فقط ضده). مع ذلك، يعد ريال مايوركا الأكثر تعرضاً لتدخلات لصالحه (11)، يليه أتلتيك بلباو وبرشلونة (10).
وبالنظر إلى تدخلات تقنية الفيديو المساعد بالتحديد، نجد أن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هما الأكثر تعرضاً لإلغاء الأهداف، بـ4 أهداف لكل منهما؛ بينما برشلونة، ألافيس، جيرونا، أوساسونا، ورايو فاليكانو الأكثر تلقيا للتصحيح (هدفان)، وفي جانب الأهداف أيضاً، فقد كان أتلتيك بلباو وخيتافي الأكثر استفادة من إلغاء الأهداف ضد منافسيهما (3 أهداف). بينما كان برشلونة، مايوركا وريال مدريد الأقل (هدفان).

أسعار النفط تصعد في التداولات المبكرة
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
