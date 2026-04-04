الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أسطورة كينيا يعلّق حذاءه

4 ابريل 2026 13:57

نيروبي (أ ف ب)
أعلن فيكتور وانياما، القائد السابق لمنتخب كينيا وأول لاعب من بلاده ينضم إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اعتزاله كرة القدم عن 34 عاماً.
وخلال مسيرة امتدت 18 عاماً، خاض وانياما 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
وكتب وانياما على منصة إكس: «أُعلن اعتزالي كرة القدم».
وأضاف: «أربعة بلدان مختلفة، ستة أندية مختلفة، فتى من موثوراوا (أحد أحياء نيروبي) حمل حلماً كبيراً، وفخر أمة في كل مرة دخلت فيها أرض الملعب».
وكان وانياما قد انتقل في يوليو 2013 من نادي سلتيك الاسكتلندي إلى ساوثهامبتون مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 16.5 ملايين دولار).
وخاض 85 مباراة بقميص «ساينتس»، لم يسجل خلالها سوى أربعة أهداف، قبل أن ينتقل مقابل 11 مليون جنيه إسترليني إلى توتنهام في يونيو 2016.
ولعب وانياما 64 مباراة بقميص المنتخب الوطني «هارامبي ستارز»، الذي حمل شارة قيادته، قبل أن يضع حداً لمسيرته الدولية في سبتمبر 2021، بعد تجاهله خلال التصفيات التي باءت بالفشل لكأس العالم 2022.
وبعد عامين ونصف العام في دوري أميركا الشمالية (أم أل أس) مع نادي مونتريال إمباكت الكندي، عاد في مارس 2025 إلى الدوري الاسكتلندي من بوابة نادي دنفرملين أثليتيك.

أخبار ذات صلة
أثقل هزائم ليفربول في العقد الأخير.. «نصيب الأسد» لمانشستر سيتي
2025- 2026.. موسم «صيد الطيور»
آخر الأخبار
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تصعد في التداولات المبكرة
اليوم 08:45
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
الأخبار العالمية
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
اليوم 08:35
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
