أسطورة كينيا يعلّق حذاءه

نيروبي (أ ف ب)

أعلن فيكتور وانياما، القائد السابق لمنتخب كينيا وأول لاعب من بلاده ينضم إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اعتزاله كرة القدم عن 34 عاماً.

وخلال مسيرة امتدت 18 عاماً، خاض وانياما 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وكتب وانياما على منصة إكس: «أُعلن اعتزالي كرة القدم».

وأضاف: «أربعة بلدان مختلفة، ستة أندية مختلفة، فتى من موثوراوا (أحد أحياء نيروبي) حمل حلماً كبيراً، وفخر أمة في كل مرة دخلت فيها أرض الملعب».

وكان وانياما قد انتقل في يوليو 2013 من نادي سلتيك الاسكتلندي إلى ساوثهامبتون مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 16.5 ملايين دولار).

وخاض 85 مباراة بقميص «ساينتس»، لم يسجل خلالها سوى أربعة أهداف، قبل أن ينتقل مقابل 11 مليون جنيه إسترليني إلى توتنهام في يونيو 2016.

ولعب وانياما 64 مباراة بقميص المنتخب الوطني «هارامبي ستارز»، الذي حمل شارة قيادته، قبل أن يضع حداً لمسيرته الدولية في سبتمبر 2021، بعد تجاهله خلال التصفيات التي باءت بالفشل لكأس العالم 2022.

وبعد عامين ونصف العام في دوري أميركا الشمالية (أم أل أس) مع نادي مونتريال إمباكت الكندي، عاد في مارس 2025 إلى الدوري الاسكتلندي من بوابة نادي دنفرملين أثليتيك.