بوسطن يُحكم قبضته على الوصافة الشرقية في «السلة الأميركي»

4 ابريل 2026 13:59

لوس أنجلوس (أ ف ب)
سجّل جايلن براون 26 نقطة وأضاف جايسون تايتوم 23، ليكتسح بوسطن سلتيكس مضيفه ميلووكي باكس 133-101، محافظاً على قبضته على المركز الثاني في المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وأضاف تايتوم 11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات، قبل أن يجلس هو وبراون على مقاعد البدلاء في الربع الأخير، بعدما حُسمت المباراة في مواجهة باكس المتراجع.
وبعد ليلتين فقط على تسجيله 53 نقطة في الربع الأول أمام ميامي، دخل سلتيكس اللقاء ببداية نارية جديدة.
وجاءت ثماني ثلاثيات من أصل 17 له في الربع الأول الذي سجّل خلاله 43 نقطة، لينهي الشوط الأول 75-55.
وسجّل سلتيكس (52-25)، الذي فاز في خمس من مبارياته الست الأخيرة، تقدماً بفارق مباراتين ونصف المباراة على نيويورك نيكس (50-28) في الصراع على المركز الثاني في الشرق.
أما نيكس، الذي عانى في الآونة الأخيرة أمام الفرق القوية، فلم يواجه أي صعوبة في اكتساح شيكاغو بولز 136-96، علماً بأن بولز خرج من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
وسجّل البريطاني أو جي أنونوبي أعلى رصيد في المباراة بـ31 نقطة مع ثماني متابعات، فيما أضاف كلٌّ من جايلن برونسون وميتشل روبنسون 17 نقطة، مع مساهمة برونسون أيضاً بـ11 متابعة.
ونجح أنونوبي في تسع رميات ميدانية من أصل 15، بينها سبع من أصل عشر محاولات من خارج القوس. أما روبنسون، الذي بدأ أساسياً بدلاً من لاعب الارتكاز المصاب الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز، فقد سجل جميع محاولاته السبع.
وفي مباريات أخرى، تجاوز أتلانتا هوكس، الخامس في الشرق، بروكلين نتس بسهولة 141-107، فيما حافظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على قبضته على المركز السادس في المنطقة الشرقية، آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى البلاي أوف، بفوزه 115-103 على مينيسوتا تمبروولفز.
وسجّل بول جورج 23 نقطة، وأضاف تايريس ماكسي 21 نقطة، فيما عاد جويل إمبيد بعد غياب مباراة واحدة بسبب المرض ليسجل 19 نقطة مع 13 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.
ومع تبقِّي خمس مباريات على نهاية الموسم المنتظم، بقي فيلادلفيا (43-34) متقدماً بفارق ضئيل على تورونتو، الذي تغلّب على ممفيس جريزليز 128-96 ليبقيا في صدارة المجموعة المتقاربة التي تتصارع على مراكز الملحق (بلاي-إن).

