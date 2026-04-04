سينر يهدد صدارة ألكاراز بنقاط مونتي كارلو

4 ابريل 2026 15:36

موناكو(أ ف ب)
في أول موعد كبير له على الملاعب الترابية هذا الموسم، يتعيّن على الإسباني كارلوس ألكاراز الدفاع عن لقبه في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة (5-12 أبريل)، وكذلك عن صدارته للتصنيف العالمي، في مواجهة الإيطالي يانيك سينر المتألق بعد جولته الأميركية.
وقدم سينر (24 عاماً) شهراً استثنائياً في مارس، إذ حقق ثنائية "صن شاين" بإحرازه لقبي ماسترز إنديان ويلز وميامي، ما سمح له بتقليص الفارق مع الإسباني البالغ 22 عاماً إلى 1.190 نقطة.
وبعد تتويجه بلقبي بطولة أستراليا المفتوحة ودورة الدوحة (500 نقطة) على الملاعب الصلبة، خرج ابن مورسيا من نصف نهائي إنديان ويلز ومن الدور الثالث في ميامي.
وفي مونتي كارلو، أول بطولة هامة على الملاعب الترابية التي تبلغ ذروتها في رولان جاروس (24 مايو-7 يونيو)، بات مركز ألكاراز الأول عالمياً تحت ضغط كبير، إذ يدافع عن 1.000 نقطة، في حين أن سينر سيكسب كل نقاطه، بعدما غاب عن نسخة العام الماضي بسبب الإيقاف على خلفية قضية منشطات.
ويمكن للإيطالي استعادة صدارة التصنيف العالمي في ثلاث حالات: إذا بلغ نصف النهائي وخرج ألكاراز قبل ذلك، أو إذا وصل إلى النهائي وخسر الإسباني في نصف النهائي، أو إذا تُوّج باللقب على حساب ابن مورسيا.
ولتحقيق ذلك، سيكون عليه إظهار تطور على أرضية لا تزال تعانده في بطولات الجراند سلام. وقد تشكل مواجهة محتملة مع غريمه الكبير فرصة للثأر بعد النهائي الأسطوري في رولان جاروس في يونيو الماضي، حين قلب ألكاراز الطاولة رغم حصول سينر على ثلاث كرات لحسم المباراة، وفاز الإسباني بخمس مجموعات بعد 5 ساعات و29 دقيقة من اللعب.
وبعد إعفائه من الدور الأول، يستهل ألكاراز مشواره بمواجهة السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا (41 عاماً)، المدعو من المنظمين، أو الأرجنتيني سيباستيان بايس (المصنف 50).
وقد يلتقي في ربع النهائي الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (11).
وكحال الإسباني، يبدأ يانيك سينر مشاركته من الدور الثاني، حيث يواجه الفائز من المواجهة الفرنسية الخالصة بين مويس كواميه (328)، البالغ 17 عاماً والمدعو من المنظمين، وأوجو أومبير (34).
أما الإيطالي لورنتسو موزيتي (5)، وصيف النسخة الماضية والذي عانى من الإصابات في مستهل الموسم، فهو معفى من الدور الأول أيضاً، وسيواجه الفائز من لقاء فالنتان فاشرو من موناكو(23) أو البولندي كاميل مايخرجاك (53).
ومن أبرز الغائبين، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً سابقاً والرابع حالياً، والمتوج بلقب مونتي كارلو مرتين (2013 و2015).
انسحب الصربي البالغ 38 عاماً ومن المتوقع أن يعود في ماسترز مدريد (22 أبريل 3 مايو)، وفق رابطة اللاعبين المحترفين (أيه تي بي).
كما اختار الفرنسي أرتور فيس، الذي بلغ ربع نهائي نسخة 2025 ونصف النهائي مؤخرا في ميامي، الغياب عن مونتي كارلو، موضحا رغبته في "الاستعداد بأفضل شكل ممكن لما تبقى من موسم الملاعب الترابية".
وكتب فيس (21 عاماً) على حسابه في إنستجرام "عدت إلى المنافسات منذ أسابيع قليلة، ولا يزال الطريق طويلاً، لكن الحافز موجود"، علماً بأنه عانى جزءًا كبيراً من الموسم الماضي من آلام في الظهر.

