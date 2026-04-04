1670 سباحاً يدشّنون «دولية دبي للألعاب المائية»

4 ابريل 2026 16:37

علي معالي (دبي)
انطلقت منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2026، في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة قياسية بلغت 1670 سباحاً وسبّاحة يمثّلون أكثر من 100 جنسية، إلى جانب أكثر من 80 نادياً وأكاديمية من داخل وخارج الدولة، في واحدة من أكبر البطولات المائية على مستوى المنطقة.
وتُقام البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجمع حمدان الرياضي، وتُعد من البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ضمن المسابقات المصنفة لاختيار السبّاحين للمشاركة في أولمبياد داكار للشباب 2026.
وشهد حفل الافتتاح عبدالواحد الجسمي وسعيد الكتبي، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وعبدالله شهداد، مدير مجمع حمدان الرياضي.
وأكد عبدالواحد الجسمي، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن استضافة البطولة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في تنظيم واستضافة كبرى البطولات الدولية، مشيراً إلى أن الحدث يُمثّل منصة مهمة لدعم المواهب وصقل قدرات الأجيال الصاعدة.
وقال الجسمي: «نعتز باستضافة بطولة تجمع أكثر من 1600 سباح من مختلف أنحاء العالم، في حدث يُجسّد روح التنافس الشريف، ويعزّز من فرص اكتشاف المواهب، ويمنح الأبطال منصة للانطلاق نحو المستقبل». 
وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت، بالتعاون مع الشركاء، على توفير أعلى معايير التنظيم والتجهيزات الفنية، بما يضمن تجربة رياضية متكاملة تليق بالمشاركين وتواكب تطلعاتهم.
وتشهد البطولة منافسات قوية في مختلف السباقات، في ظل مشاركة نخبة من السباحين الواعدين، ما يعزّز من القيمة الفنية للبطولة ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز المحطات الدولية على أجندة الرياضات المائية.

 

