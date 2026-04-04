«رايسنج شوداون للقوة البدنية» تنطلق بالفجيرة بمشاركة 97 لاعباً ولاعبة

الفجيرة (وام)

انطلقت اليوم منافسات النسخة الخامسة لبطولة رايسنغ شوداون الفجيرة 2026 للقوة البدنية، التي ينظمها نادي رايسنج للياقة البدنية بالفجيرة، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبرعاية الشيخ سلطان صالح بن محمد الشرقي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتقام البطولة على مدى يومين بمشاركة 97 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات، وسط منافسات قوية تهدف إلى إبراز المواهب في رياضة القوة البدنية.

وأكد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن البطولة تعد من أبرز البطولات التي يتم تنظيمها سنوياً في رياضة القوة البدنية، لما تمثله من أهمية كبيرة على صعيد اكتشاف المواهب واختيار العناصر المميزة، التي يمكن أن تمثل المنتخب الوطني خلال المشاركات المقبلة، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت واجهة مهمة للعبة وتسهم في رفع مستوى التنافس بين اللاعبين واللاعبات، مقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظمة على الجاهزية العالية والتنظيم متمنياً المزيد من النجاح للبطولة.

وأسفرت أبرز نتائج اليوم الأول عن تتويج نايا اللقيس بالمركز الأول في فئة الوزن الخفيف، تلتها مريم حسن في المركز الثاني، ثم ريبيكا في المركز الثالث.

وفي فئة الوزن المتوسط، أحرزت ميرلين فان دير المركز الأول، وجاءت كاريشما ريدي ثانية، فيما حلت ستافي أستريلا ثالثة.

أما في فئة الوزن الثقيل، فقد توجت كيارا مورانتي بالمركز الأول، تلتها مورجان جلادن في المركز الثاني، ثم إميلي أرييتي في المركز الثالث.