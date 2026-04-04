الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
التعادل يحسم مواجهة البطائح وكلباء

4 ابريل 2026 20:04

علي معالي (الشارقة)
تعادل البطائح وكلباء 2-2 في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي جرت بينهما على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ليرفع البطائح رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الثالث عشر، وقبل الأخير، وكلباء إلى 22 نقطة في المركز الثامن، في مباراة ظهر خلالها البطائح بمستوى جيد خاصة في الشوط الثاني.
تقدم كلباء في الدقيقة 16 عن طريق سامان قدوس، وتعادل أوليفيرا للبطائح في الدقيقة 34، وأضاف سامان قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 55، وتعادل مروان فهد في الدقيقة 61، وتألق سلطان المنذري حارس كلباء في الذود عن مرما،ه بعد هجمات خطيرة للبطائح خاصة في الشوط الثاني.
وجاءت الهجمة الأولى من الجانب الأيمن لكلباء، بمثابة جرس الإنذار، حيث سجل منها سامان قدوس الهدف الأول في الدقيقة 16، وظل هذا التقدم حتى الدقيقة 34 عندما نجح أوليفيرا في خطف هدف التعادل، رغم قلة فرص البطائح خلال الشوط، مقابل فرصة واحدة من جانب كلباء.
وفي الشوط الثاني هاجم كلباء بقوة واستغل خطأ في وسط البطائح لتصل الكرة إلى سامان قدوس، أكد من خلالها براعته في التهديف بتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 61 انطلق أوليفيرا بكرة من الناحية اليسرى ومرر إلى مروان فهد الذي سجل هدف التعادل، وضغط بعدها البطائح واستحوذ على الكرة بشكل جيد، وكان لنزول جونيهو في الطرف الأيمن بدلاً من أحمد الزيودي الأثر الإيجابي في نشاط "الراقي"، وجاءت أخطر هجمات البطائح في الدقيقة 67، حيث سدد عزيز جانييف الكرة بعد هجمة منظمة أخرجها دفاع كلباء من على خط المرمى.

