ثلاثية هالاند تقود سيتي لانتصار كاسح على ليفربول بكأس الاتحاد

4 ابريل 2026 20:05

مانشستر(رويترز)
سجل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ثلاثة أهداف، ليقود فريقه لانتصار كبير على ضيفه ليفربول ​4-صفر في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في استاد الاتحاد اليوم السبت، ليتأهل لقبل النهائي.
وظهر ليفربول بأداء جيد في أول ⁠نصف ساعة وأهدر المصري محمد صلاح فرصة مبكرة، لكن ​بمجرد أن افتتح هالاند ثلاثيته من ركلة جزاء في ​الدقيقة ‌37 عقب مخالفة ضد نيكو ⁠أوريلي ​داخل المنطقة انهاردت مقاومتهم تماماً.
وتسبب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول في ركلة الجزاء ولم يكن بوسع المدافع الهولندي فعل الكثير، بسبب التألق الهجومي لسيتي في بقية المباراة.
وبينما كان ‌شعره الأشقر يتدلى خلفه على شكل ذيل حصان، ‌سجل هالاند هدفه الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس متقنة بعد تمريرة ​عرضية رائعة من أنطوان سيمينيو.
وأحرز سيمينيو الهدف الثالث لصاحب الأرض بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أطلق تسديدة ساقطة رائعة بعد تمريرة عرضية من ريان شرقي لتمر من جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول.
وأكمل ‌هالاند ثلاثيته بتسديدة من ​داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأسفل العارضة قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 57.
واختتم صلاح، الذي سيرحل عن النادي في نهاية الموسم، أداءه السيئ، عندما أهدر ​ركلة جزاء تصدى لها ‌جيمس ⁠ترافورد حارس ‌سيتي مما قضى على آمال ‌ليفربول في العودة للمباراة.
ومع تحول المباراة إلى احتفالية بالانتصار، بدأ العديد من جماهير ليفربول ⁠بالخروج من الملعب وأجرى بيب جوارديولا مدرب سيتي العديد ​من التغييرات بالدفع بالمصري عمر مرموش بدلاً من هالاند. وتلقى المهاجم النرويجي تصفيقاً حاراً أثناء مغادرته للملعب.
وفي مباريات دور الثمانية الأخرى، يلتقي تشيلسي مع بورت فيل ويستضيف ساوثهامبتون فريق أرسنال في وقت لاحق اليوم ​السبت، بينما يتوجه ليدز يونايتد إلى وست هام ​يونايتد غداً الأحد.

