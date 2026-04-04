ثلاثية متأخرة تنقذ بايرن من «فخ فرايبورج»

فرايبورج (رويترز)

سجل بايرن ميونخ ثلاثة أهداف في الدقائق التسع الأخيرة من المباراة، ليقلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير ​3-2 على مضيفه فرايبورج اليوم السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وأطلق توم بيشوف تسديدتين متطابقتين تقريباً من حدود ⁠منطقة الجزاء، الأولى في الدقيقة 81 والثانية في الوقت بدل ​الضائع، ليعادل النتيجة، قبل أن يسجل لينارت كارل هدفاً ​من ‌آخر محاولة بالمباراة، ليحصد بايرن ⁠ثلاث نقاط ​قبل أن يتوجه إلى ريال مدريد لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة ويليه بروسيا دورتموند في ‌المركز الثاني برصيد 61 نقطة قبل أن يواجه شتوتجارت في ‌وقت لاحق اليوم.

وتقدم فرايبورج، الفريق الألماني الآخر الوحيد إلى جانب بايرن ميونيخ المستمر في كأس ألمانيا والمنافسات الأوروبية، ​بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، عندما أطلق يوهان مانزامبي تسديدة رائعة من مسافة 25 متراً سكنت شباك الحارس مانويل نوير.

واقترب أصحاب الأرض، الذين سيواجهون سيلتا فيجو في دور الثمانية بالدوري الأوروبي ‌بعد أيام، مرتين من ​التسجيل إذ سيطروا على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وشكلوا ضغطاً متواصلاً على نوير (40 عاماً).

وافتقد بايرن جهود هدافه هاري كين بسبب ​الإصابة، وصنع البديل مايكل أوليسي ‌أفضل ⁠فرصة للفريق ‌بعد دخوله في وقت ‌مبكر من الشوط الثاني.

وضاعف فرايبورج تقدمه في الدقيقة 71 بتسديدة مباشرة من لوكاس هولر، بعد ⁠أن أفلتت الكرة من نوير إثر ركلة ركنية، ​لكن الضيوف قلصوا الفارق بعدها بعشر دقائق عندما سدد بيشوف الكرة بقوة في شباك الحارس نواه أتوبولو، وعزز بايرن ضغطه الهجومي أكثر بعدها.

