النصر يخطف نقطة من الوحدة بتعادل درامي

معتصم عبدالله (دبي)

فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة النصر وضيفه الوحدة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة 21 من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجل للنصر زايد الزعابي في الدقيقة 3، والبديل شيكنا دومبيا في الدقيقة 98، فيما أحرز للوحدة عمر خربين في الدقيقة 18، وكريستيان بينتيكي في الدقيقة 54، وشهدت المباراة طرد مدافع الوحدة النيجيري فافور أوجبو.

ورفع «العميد» رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، مواصلاً نتائجه السلبية على ملعبه بعد المباراة السابعة توالياً دون فوز، فيما رفع «العنابي» رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بعد تعثره للمباراة الرابعة على التوالي دون انتصار.

وجاءت البداية مثيرة، بعدما افتتح زايد الزعابي التسجيل مبكراً للنصر في الدقيقة 3، مستفيداً من كرة مرتدة من القائم إثر ضربة حرة داخل منطقة الجزاء.

ورد الوحدة سريعاً بهدف التعادل عبر قائده عمر خربين، الذي سدد كرة يسارية في الدقيقة 18، رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً في وصافة هدافي الدوري خلف لابا كودجو مهاجم العين.

وقبل نهاية الشوط الأول، صنع خربين الهدف الثاني بعرضية من ركلة حرة، حولها كريستيان بينتيكي إلى الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، مسجلاً هدفه الأول بقميص «العنابي» في خامس ظهور له بالدوري.

وفي الشوط الثاني، أهدر النصر فرصة محققة للتعديل بعدما أنقذ المدافع لوكاس بيمنتا مرمى الوحدة من هدف محقق, إثر انفراد دومبيا في الدقيقة 67.

وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فافور أوجبو في الدقيقة 89 لنيله الإنذار الثاني، قبل أن يلغي الحكم محمد عبدالله الهرمودي قرار احتساب ركلة جزاء للنصر, بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 95.

وفي الوقت القاتل، خطف دومبيا هدف التعادل للنصر في الدقيقة 98 برأسية متقنة، مستفيداً من عرضية مهدي قايدي، ليمنح فريقه نقطة ثمينة في ختام مواجهة مثيرة.