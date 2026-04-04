مايوركا يلدغ ريال مدريد في الدقائق الأخيرة

مدريد(د ب أ)

تلقى ريال مدريد الهزيمة الخامسة له هذا الموسم بالدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك أمام مضيفه ريال مايوركا 2/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة، ليتجمد رصيد ريال مدريد عند 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، والذي سيلعب في وقت لاحق من اليوم السبت مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، في قمة مباريات الجولة.

وجاءت الهزيمة أمام مايوركا لتثير القلق قبل مواجهة الفريق على ملعبه مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

على الجانب الآخر، رفع مايوركا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر، وهو يتفوق بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية، في سعيه للبقاء في المسابقة.

وتقدم مايوركا في الدقيقة 42 عن طريق مانو مورلانيس، ثم أدرك إيدير ميليتاو التعادل للريال في الدقيقة 88، لكن فيدات موريكي، هداف مايوركا وثاني هدافي الدوري الإسباني، نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مسجلاً هدفه رقم 18 هذا الموسم، وهو يبتعد بفارق أربعة أهداف خلف متصدر الترتيب كيليان مبابي.

ودخل ريال مدريد المباراة بالثنائي الهجومي ابراهيم دياز والنجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث فضل المدير الفني للريال ألفارو أربيلوا، إراحة البرازيلي فينسيوس جونيور، والذي شارك في مباراتي منتخب بلاده في التوقف الدولي، وذلك حتى يكون في حالة أفضل حينما يلعب الريال أمام بايرن ميونيخ منتصف هذا الأسبوع في دوري الأبطال.

وفي الدقيقة 42 سجل مايوركا الهدف الأول عن طريق مانو مورلانيس، حيث لعب له زميله بابلو مافيو عرضية من الجهة اليمنى، ليستلمها مورلانيس بطريقة رائعة وسط اثنين من مدافعي الريال، ويسدد الكرة في شباك لونين مسجلاً الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ريال مدريد العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل.

وواصل ليو رومان، حارس مايوركا، التصدي لمحاولات مبابي الذي كان الأكثر نشاطاً في هجوم ريال مدريد، وسط أداء باهت من الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، ومحاولات غير مكتملة من النجم الشاب أردا جولر دون جدوى.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، أدرك أربيلوا ضرورة إقحام فينسيوس، ليقرر الدفع به في الدقيقة 58 إلى جانب كل من جود بلينجهام والمدافع ميليتاو، بدلاً من مانويل أنخيل وكامافينجا ودين هويسين على الترتيب.

ورغم وجود فينسيوس، كان مبابي اللاعب الأكثر تأثيراً في هجمات ريال مدريد في الشوط الثاني، فيما تقلص ظهور فينسيوس بسبب الرقابة اللصيقة من دفاع مايوركا لعدم منحه أي مساحات للتحرك وتشكيل الخطورة على مرمى ليو رومان.

وبينما لم ينجح الهجوم في تسجيل هدف التعادل للريال، نجح في ذلك خط الدفاع، حيث سجل ميليتاو هدف التعادل في الدقيقة 88، حينما تلقى ركنية نفذها ألكسندر أرنولد بدقة، ليوجهها المدافع البرازيلي بضربة رأس في الشباك. لكن مايوركا سرعان ما نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق فيدات موريكي، حيث تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من زميله يوهان موخيكا، ليسدد الكرة بقوة في شباك لونين. ونجح مايوركا في تسيير ما تبقى من الدقائق لصالحه، لينتهي اللقاء بفوزه 1/2 على الريال. (