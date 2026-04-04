«تعادل القمة» يُبقي يونايتد في صدارة «دوري الأولى» والحصن إلى الوصافة

4 ابريل 2026 20:42

معتصم عبدالله (دبي)
حافظ يونايتد على فارق السبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تعادله السلبي أمام ضيفه دبا الحصن في قمة الجولة 22، والتي أقيمت على ملعب مدينة دبي الرياضية، فيما انتهت مواجهة مصفوت والفجيرة بالتعادل 2-2 على ملعب مصفوت في عجمان.
وفشل الفريقان في هز الشباك رغم تكافؤ الفرص خلال شوطي اللقاء، ليرفع يونايتد رصيده إلى 44 نقطة من 20 مباراة في الصدارة، مقابل 37 نقطة لدبا الحصن الذي حل في مركز الوصافة بالتساوي مع الذيد الثالث.
وفي المباراة الثانية، فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة مصفوت والفجيرة، حيث سجل لأصحاب الأرض مالاتج فايي هدفين في الدقيقتين 9 و22، فيما أحرز للفجيرة محمد ديوب في الدقيقة 64، والبديل محمد عيسى في الدقيقة 81، وشهدت المباراة طرد جان بول مدافع مصفوت بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 70، ليرفع مصفوت رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 34 نقطة للفجيرة في المركز السابع.
وتُستكمل مباريات الجولة الأحد، حيث تبرز مواجهة الذيد الثالث برصيد 37 نقطة أمام ضيفه الحمرية الحادي عشر بـ19 نقطة، في سعي أصحاب الأرض لتعزيز موقعهم في سباق الصعود، مقابل رغبة الحمرية في التعويض. كما تشهد بقية المباريات لقاءات جلف يونايتد وحتا، العروبة ومجد، الاتفاق وسيتي، والعربي والجزيرة الحمراء.

إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
