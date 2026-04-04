«أسمهان» تتألق في سباق الغدير على مضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

عززت الفرس "أسمهان" رصيد انتصارات خيول ياس للسباقات في بطولة الملاك (44 فوزاً)، وواصلت تألقها بتحقيق فوزها الثاني على التوالي، حين حصدت لقب سباق الغدير للتكافؤ، فيما حقق الفارس البرازيلي سيلفستر دي سوزا ثلاثية (هاتريك)، حافظ بها على تصدره لبطولة الفرسان (49 فوزاً)، خلال حفل السباق الخامس عشر لمضمار أبوظبي للسباق، للموسم الجديد لسباقات الخيل 2025 ـ 2026، والذي تألف من 7 سباقات، بمشاركة 109 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على قيمة الجوائز المالية البالغ قيمتها 525 ألف درهم.

وجاء فوز "أسمهان" بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا في الشوط الأول لمسافة 2200 متر على لقب سباق الغدير، للخيول العربية الأصيلة هانديكاب تصنيف (0-95)، من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وانتزعت الفرس "أي أس معادن" لمربط العين، بإشراف ماسيج كاسبرزيك، وقيادة صمويل ليجري، الفوز من براثن "الليث" في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب كأس العاصمة الذهبي للخيول العربية الأصيلة "شروط"، من عمر 4 سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات"، وقيمة جائزته 125.000 درهم.

وحسمت المهرة "أف الحاسمة" لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الكساندر دا سيلفا، نتيجة المركز الأول لصالحها في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب البداية للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة)، من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

واندفع "أنر سيتي" لخليفة بن دسمال، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جوليس موبيان، إلى فوز لافت في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب سباق الظفرة للميل للخيول المهجنة الأصيلة، هانديكاب تصنيف (0-80)، من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

ومنح الجواد الرمادي "أس دبليو مهيب"، للمالك والمدرب محمد مبخوت المنصوري، الثنائية للفارس سيلفستر دي سوزا بفوز قوي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب سباق الإمارات للتراث للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات)، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وتوج الجواد "لاميرال لا ماجوري" لنايل راشد الشامسي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بجائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة هانديكاب تصنيف (0-90) من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70.000 درهم.

واختتم الفارس سيلفستر دي سوزا الأمسية بالفوز الثالث (هاتريك) عندما قاد الجواد "أوريجنال آوتلو" رافيندر بال شاوهان، بإشراف دووج واتسون للانتصار في الشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب ليالي المجد، للخيول المهجنة الأصيلة (المبتدئة) من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 66.000 درهم.