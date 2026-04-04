مقترحات تطوير المسابقات على «طاولة» رابطة المحترفين

معتز الشامي (أبوظبي)

دعت رابطة المحترفين الإماراتية ممثلي الأندية المحترفة لعقد ورشة العمل الفنية، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة أبرز مقترحات التطوير في اللوائح والجوانب الفنية لبطولات دوري أدنوك باقي المسابقات، وخصوصاً دوري تحت 23 عاماً، بالإضافة لمناقشة بعض المقترحات الخاصة باللوائح والقوانين، سواء التي قدمتها الأندية، أو الخبراء الفنيون التابعون للرابطة.

وينتظر أن يتم طرح روزنامة الموسم ومواعيد مبارياتها، مع تقييم مسار بطولات الموسم الجاري والوقوف على أبرز الإيجابيات التي تحققت وتزيد من موسم لآخر.

حيث يتوقع أن ينطلق الموسم منتصف أغسطس المقبل بجولتين للدوري، بهدف تجهيز اللاعبين الدوليين قبل تجمُّع المنتخب الوطني للمشاركة في خليجي 27، الذي تستضيفه جدة خلال سبتمبر المقبل.

بينما سيكون المقترح الإضافي الآخر هو مدى إمكانية خوض جولة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سواء كبداية للموسم قبل مسابقة الدوري، أو بعد جولتي الدوري بحسب خطة تحضير المنتخب الوطني ومعسكراته، حيث يتوقع أن يقام معسكر خارجي للأبيض، ما بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس كما جرت العادة.

فيما سيكون التمسك بانتهاء الموسم أواخر مايو كما جرت العادة أيضاً للمسابقة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت روزنامة دورينا استقراراً فنياً واحترافية عالية، سواء في جدولة المباريات، أوتوفير أوقات مريحة للأندية المشاركة خارجياً، أومراعاة المشاركات الخارجية ودعم ممثلي الوطن في المشاركات القارية والإقليمية، بما يعزّز قيمة دورينا، الذي حل بالمركز الثاني على الغرب، والرابع قارياً، وينافس على الترتيب الثالث القاري، بينما يتصدر دورينا كافة الدوريات المحترفة في القارة، من حيث الحوكمة الإدارية وتطبيق نظام تراخيص هو الأقوى في القارة بشهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحقق دورينا نجاحات وإيجابيات مميزة خلال السنوات الماضية، حيث تُوِّج العين بلقب دوري أبطال آسيا في 2024، كما تُوِّج الشارقة بلقب دوري الأبطال 2 الموسم الماضي، ولا تزال 3 أندية تنافس في الأدوار الإقصائية من بطولات آسيا، سواء دوري أبطال النخبة أو دوري أبطال آسيا2.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ولجنة تطوير الدوريات المحترفة، قد أشادا بالحضور الإماراتي اللافت في البطولات القارية، في السنوات الأخيرة، ما أعطى زخماً كبيراً في المنافسة على الألقاب.