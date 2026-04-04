شباب الأهلي يعبر الجزيرة إلى صدارة دوري أدنوك

4 ابريل 2026 22:34

معتز الشامي (دبي)
حقق نادي شباب الأهلي فوزاً ثميناً بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه الجزيرة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بدبي ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل "الفرسان" مطاردة الصدارة بعدما رفع الفريق رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطتين عن العين، الذي يستضيف عجمان مساء الغد، وسيكون مطالباً بالفوز لضمان الصدارة، فيما بقى الجزيرة في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.
وسجل أهداف شباب الأهلي كل من يوري سيزار بالدقيقة 19، رينان فيكتور بالدقيقة 84، بينما سجل هدف الجزيرة نبيل فقير من ركلة جزاء بالدقيقة 69.
وأحكم شباب الأهلي السيطرة على مجريات اللعب وكان الأكثر خطورة على المرمى، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد قبل أن يعود الجزيرة ويعادل النتيجة في الشوط الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 69. 
ولكن أعاد رينان التقدم للفرسان من رأسية في الدقيقة 84 وأنهى اللقاء لصالح الأحمر، الذي أجّل حسم ملامح الصدارة للجولة المقبلة عندما يحل ضيفاً على العين في استاد هزاع بن زايد، في مباراة ربما تحدد بشكل كبير شكل وملامح الصراع على اللقب فيما تبقى من الموسم.

