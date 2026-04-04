الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
24 خيلاً إلى نهائيات «دبي الدولية للجواد العربي»

4 ابريل 2026 22:49

دبي(وام)
تأهلت 24 خيلاً إلى أشواط البطولات المقررة غداً الأحد، في ختام منافسات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2026، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 155 خيلاً من 12 دولة.
وارتفع إجمالي الخيول المتأهلة من المنافسات إلى 42 في مختلف الفئات، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.
وشهد اليوم الثاني إقامة الأشواط التمهيدية لفئة الذكور بمشاركة 92 خيلاً عبر 8 أشواط، تم تقسيم بعضها إلى فئتين (أ) و(ب)، ليصل إجمالي الأشواط إلى 10 أشواط.
وفازت "يارا البداير" للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي بالمركز الأول في الشوط الخامس للمهرات أقل من سنة، تلتها "أو.إم. مزن" لعمر محمد علي شليك الشميلي، ثم "سلطانة الهواجر" لعلياء أحمد غانم الهاجري.
وفي الشوط السادس للمهور أقل من سنة، جاء "إمبراطور بي إتش إم" لمربط هميلة في المركز الأول، يليه "فاتن السديم" لمربط السديم، ثم "نمر م" لمربط المسرة.
وفي الشوط السابع للمهور بعمر سنة، للقسم (أ)، فاز "إف في أيه إكسيكبر" لنايلا حايك بالمركز الأول، وجاء "رنان البداير" لعادل فلاح ثانياً، و"حشيم الغنادير" لخالد خميس عيسى المهيري ثالثاً.
وفي القسم (ب)، تصدر "غشام أي. إتش" لأحمد سعيد الهاملي، تلاه "جمران الهواجر" لغانم محمد الهاجري ثانياً، ثم "الأريام سكر" لإسطبلات الأريام ثالثاً.
وفي الشوط الثامن المخصص للمهور بعمر سنتين، أحرز "بي في تشازان" لشين وانج المركز الأول، وجاء "محبوب الشراع" لمربط الشراع ثانياً، و"الأريام الرويس" للشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان ثالثاً.
وفي الشوط التاسع للمهور بعمر 3 سنوات، فاز "دي بركان" لمربط دبي للخيول العربية، تلاه "عزام الأمل" للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، ثم "أشرف آر سي" للخيالة السلطانية العمانية.
واختتمت المنافسات بالشوط العاشر للفحول بعمر 4 سنوات فأكثر، حيث فاز "ي كي إس سراج" لنايلا حايك بالمركز الأول في القسم (أ)، تلاه "جي زلزال" لمربط الريماس للخيول العربية، ثم "إس. وادي" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.
وفي القسم (ب)، حل "دي سيراج" لمربط دبي للخيول العربية أولاً، يليه "دي مزيان" لمربط دبي أيضاً، ثم "إس. برنس" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.
وأكد قصي عبيد الله، المدير العام للبطولة، أن الحدث يرسخ مكانته العالمية من خلال استقطاب نخبة الخيول، مشيراً إلى مشاركة ثلاثة أبطال عالم، من بينهم اثنان توجا باللقب مرتين، إضافة إلى أكثر من 24 خيلاً حاصلة على ميداليات في بطولات دولية.
وأوضح أن اختيار الحكام تم عبر قرعة من بين 20 مرشحاً لاختيار 9 حكام، دون تدخل من الدول، بما يعزز نزاهة التقييم وجودة المنافسات.
وأكد سليمان الهطالي، مدير تسجيل الخيول العربية في سلطنة عمان ومدير الشؤون الفنية في الخيالة السلطانية العمانية، أن البطولة تمثل منصة تنافسية بارزة تجمع نخبة الخيول، مشيداً بمستوى التنظيم والأجواء الإيجابية التي تعكس شغف الملاك والمربين.
وأوضح محمد التوحيدي، مدير مربط البستان، أن بطولة دبي تمثل ختام الموسم للبطولات في الخليج وأوروبا، ما يجعلها محطة تجمع أفضل الخيول، مشيراً إلى مشاركة مربطه بثلاثة خيول، وأن البطولة تشهد تطوراً مستمراً كل عام من حيث التنظيم وجودة المشاركة.

