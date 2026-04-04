الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سيتي يحقق رقماً قياسياً في كأس الاتحاد الإنجليزي

5 ابريل 2026 00:21

مانشستر(د ب أ)
حقق مانشستر سيتي رقماً قياسياً جديداً بالفوز 4 / صفر على ليفربول، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وأشار مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى أن الفوز برباعية على ليفربول، كان الانتصار رقم 18 على التوالي على أرضه في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة. وأضاف أنه بهذه النتيجة، تجاوز السيتي رقم كلابهام روفرز الذي حقق 17 فوزاً متتالياً على أرضه بين عامي 1873 و1881.
وأوضح أن سلسلة الانتصارات بدأت في فبراير 2017، بينما كانت آخر خسارة للسيتي على أرضه في البطولة أمام ميدلزبره في يناير 2015 .
كما كان فوز السبت هو الانتصار رقم 32 على التوالي للسيتي في كأس الاتحاد خارج مباريات ويمبلي (قبل النهائي والنهائي)، مما يعكس الاستمرارية الكبيرة للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا. وتوج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد 7 مرات في تاريخه، منها مرتان تحت قيادة جوارديولا، الذي حصد 19 لقباً كبيراً مع النادي.
وكان آخر تتويج بالبطولة في 2023، بعد 119 عاماً من اللقب الأول عام 1904، وسجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند ثلاثية "هاتريك"، إلى جانب هدف من الغاني أنطوان سيمينيو، ليقود فريق جوارديولا إلى نصف النهائي للموسم الثامن على التوالي بشكل غير مسبوق.

