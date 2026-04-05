شغب جماهير وألعاب نارية في الكرة الألمانية

دريسدن (د ب أ)

توقفت مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بين دينامو دريسدن وهيرتا برلين مرتين، أمس، وذلك بعد اقتحام جماهير الفريقين أرض الملعب وإشعالها الألعاب النارية.

وكان مشجعو الفريقين أطلقوا الألعاب النارية، ثم قفز مشجعو هيرتا ودينامو فجأة فوق الحواجز، ثم ركضت جماهير دريسدن عبر الملعب باتجاه مدرجات جماهير هيرتا برلين.

واضطر الحكم سفين يابلونسكي إلى إيقاف المباراة وإعادة الفريقين إلى غرفة الملابس بعد تلك الأحداث، وفي هذه الأثناء، حاول رجال الشرطة إعادة مشجعي دينامو إلى مدرجاتهم.

وتواجد أكثر من 100 شرطي في نصف ملعب دينامو، واقفين في صفين كبيرين مقابل مدرجات المشجعين، وكان الجو متوتراً للغاية في ملعب رودولف هاربج، وحاول قائد دريسدن، ستيفان كوتشكه، الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، التوسط لحل النزاع.

بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة، انسحب رجال الشرطة من أرض الملعب. وأعلن مذيع الملعب عن استئناف المباراة، وأطلق يابلونسكي صافرته الرسمية في الدقيقة التاسعة عشرة.

وبعد ثلاث دقائق فقط، توقفت المباراة للمرة الأولى. أطلق مشجعو هيرتا ألعاباً نارية زرقاء وبيضاء في مدرجاتهم، بينما أطلق مشجعو دينامو ألعاباً نارية خلف مدرجات مشجعي الأولتراس خارج الملعب.

وبعد دقائق، استأنف يابلونسكي المباراة حتى توقفها للمرة الثانية، وظل مصير المباراة غامضاً في البداية. وقال سورين جونتر، المدير الرياضي لنادي دريسدن: «نشعر جميعاً بصدمة نوعاً ما، لأننا كما قلت، نريد فقط لعب كرة القدم». وفي تعليقه على هذه الأحداث، قال ستيفان زيمرمان، المدير المالي لي لنادي دينامو دريسدن لقناة «آر تي إل»: «يبدو أنه تم أخذ علم من النادي الضيف»، مُديناً تلك الأحداث.