עדד אליום
من الاتحاد ⁠الكندي إلى جماهير إيطاليا: «لا تنتظروا 4 سنوات أخرى.. استبدلوا قمصانكم»

من الاتحاد ⁠الكندي إلى جماهير إيطاليا: «لا تنتظروا 4 سنوات أخرى.. استبدلوا قمصانكم»
5 ابريل 2026 12:00

 
كندا (رويترز)
سعى الاتحاد الكندي لكرة القدم ممازحاً إلى استمالة ​مشجّعي إيطاليا المحبطين، وحثّهم على التخلي عن قمصانهم الزرقاء والحصول على قمصان حمراء تحمل ورقة ⁠القيقب، بعد أن تعرضت إيطاليا، الفائزة باللقب ​أربع مرات، لفشل آخر في ​بلوغ نهائيات كأس العالم.
وكتب الاتحاد ⁠الكندي ​للعبة على منصة إكس: «جماهير كرة القدم الإيطالية العزيزة، لا تنتظروا أربع سنوات أخرى. استبدلوا قمصانكم بقمصان كندا» ‌موجّهاً المشجعين للتجمع خارج مطعم (كافيه ‌ديبلوماتيكو)، وهو مطعم شهير في حي (ليتل إيطاليا) في تورونتو.
وجاء هذا النداء المرح بعد ​فشل إيطاليا للمرة الثالثة على التوالي في التأهل لكأس العالم عقب هزيمتها في مباراة فاصلة أمام البوسنة يوم الثلاثاء الماضي، وهي نكسة أدت إلى استقالة المدرب جينارو جاتوزو ​ورئيس الاتحاد المحلي جابرييل جرافينا.
واستغلت كندا، التي ستستضيف كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، هذه الفرصة ​لدعوة المشجعين إلى ⁠دعم المنتخب الكندي بدلاً من ذلك.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن مئات المشجعين اصطفوا في ⁠طوابير لتبديل قمصان إيطاليا بقمصان كندا، على ​الرغم من أن العرض كان رمزياً أكثر منه تجارياً.
ووزّع الاتحاد الكندي للعبة قمصاناً وملصقات كأس العالم 2026 على المشجعين، دون أن يحصل في المقابل ​على أي قميص لإيطاليا.

أخبار ذات صلة
مالديني وديل بييرو وألبرتيني في سباق رئاسة اتحاد الكرة الإيطالي
إيطاليا تبحث عن الخلاص والحل بيد مَن صنعوا المجد
منتخب إيطاليا
كأس العالم
المنتخب الكندي
البوسنة والهرسك
المونديال
آخر الأخبار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
علوم الدار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
اليوم 15:50
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
الرياضة
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
اليوم 16:00
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
اليوم 15:57
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
اقتصاد
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
اليوم 15:44
10 أرقام قياسية في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية
الرياضة
10 أرقام قياسية في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية
اليوم 15:40
