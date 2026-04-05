رسالة كيميش تمنح بيشوف ثنائية تاريخية في شبَاك فرايبورج



فرايبورج (د ب أ)

تألّقت المواهب الشابّة في نادي بايرن ميونيخ بشكل لافت خلال الفوز الصعب بنتيجة 3- 2 على ملعب فرايبورج، أمس السبت، في الدوري الألماني، مما منح الفريق دفعة هائلة قبل مواجهة يوم الثلاثاء على ملعب ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب الوسط توم بيشوف، الذي سجّل هدفين في شباك فرايبورج: «أنا متحمس للغاية» لمواجهة النادي الملكي. ووصف بيشوف، البالغ من العمر 20 عاماً، المواجهة ضد فرايبورج بأنها استعداد مثالي لمواجهة ريال مدريد، مسلّطاً الضوء على العودة الملحمية من التأخر بهدفين نظيفين في اللحظات الأخيرة، والتي بدأها بيشوف بنفسه في الدقيقة 81 وتابعها بهدف آخر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يكمل زميله لينارت كارل الثلاثية في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وقال بيشوف عن الفوز: «هذا يوحّدنا بطريقة قوية»، وأضاف أنه يتعين عليهم ضد ريال مدريد «اتخاذ خطوة أخرى وربما ثلاث أو أربع خطوات». وفي حديثه لمنصة «دازن» اعترف الألماني الدولي بيشوف بأن جوشوا كيميش حفّزه مسبقاً، موضحاً «قبل المباراة قال لي جو هل يمكنك التسجيل بالفعل من فضلك». ومهّد لينارت كارل، البالغ من العمر 18 عاماً، لريمونتادا النادي البافاري، وتقبّل برضا البطاقة الصفراء التي حصل عليها لخلع قميصه بعد تسجيل هدف الفوز، ووصف المهاجم الشاب ذلك بأنه «شعور لا يصدق ولا يوصف».

وقال كارل: «كنت أفكر في خلع قميصي طوال الوقت»، موضحاً أنه كان لديه شعور بأنه سينتهي به الأمر بتسجيل هدف يحسم الفوز لفريقه. وبهذا الانتصار في فرايبورج قطع بايرن ميونيخ خطوة أخرى نحو التتويج لقب البوندسليجا، وظل دون هزيمة في مباراته الرسمية رقم 13 على التوالي، محتفلاً ببداية ناجحة للأسابيع الحاسمة من الموسم، التي يقاتل فيها للفوز بثلاثية البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

