עדד אליום
سيميوني عن حكم مباراة برشلونة: عندما تكون الأمور والحالات واضحة لا داعي لمناقشتها

5 ابريل 2026


مدريد (د ب أ)
تجنّب دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الحديث عن الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة فريقه التي خسرها 1/ 2 أمام برشلونة، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
خسر أتلتيكو اللقاء، متأثراً بالنقص العددي في الصفوف، بعد طرد لاعبه نيكو جونزاليس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» لإلغاء بطاقة حمراء لمدافع برشلونة، جيرارد مارتن، في الثواني الأولى من الشوط الثاني.
صرّح سيميوني، عبر منصة (دازن)، عقب اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإسبانية: «أفضّل عدم الخوض في جدال غير مفيد بشأن ما حدث في المباراة، لن نضيّع وقتنا، بل لنتحدث عن شيء إيجابي، لأن كل شخص سيتحدث من وجهة نظره، وعندما تكون الأمور والحالات واضحة، فلا داعي لمناقشتها».
أضاف المدرب الأرجنتيني: «قدّمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، وبالتأكيد تأثرنا بالنقص العددي في الشوط الثاني، ولكن نافسنا بشكل جيد، ولم نخلق فرصاً حقيقية، باستثناء محاولة ألكسندر سورلوث، والآن تركيزنا على المباراة القادمة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا».
وسيلتقي الفريقان للمرة الخامسة هذا الموسم عندما يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على برشلونة في ملعب كامب نو، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وبشأن المواجهة القادمة أمام برشلونة في دوري الأبطال، رجّح مدرب أتلتيكو مدريد أن الفريق الكتالوني سيلعب بنفس الطريقة التي لعب بها مباراة إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، قائلاً: «سيحاول برشلونة استغلال اللعب وسط جماهيره للفوز بنتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب».
وتحدّث مدرب أتلتيكو عن خطته في كامب نو، مشيراً: «سنرى كيف يسير سيناريو المباراة، علينا أن نقدّم أداء رائعاً، لقد عانينا أمامهم في الكأس وخسرنا بثلاثة أهداف، وسنحاول تقديم مباراة تليق بنا».
وأنهى سيميوني حديثه بالإشارة إلى أن نيكو جونزاليس لم يكن يستحق الطرد ببطاقة حمراء مباشرة، قائلاً: «بالتأكيد يستحق الطرد، ولكن بإنذار ثانٍ وليس ببطاقة حمراء مباشرة، لقد قدّم أداءً جيداً، باستثناء تلك المخالفة التي لا تستوجب الطرد المباشر، وما حدث من تدخلات قوية في الشوط الثاني، يُثبت صحة كلامي».

"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
