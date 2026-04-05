أثقل هزائم ليفربول في العقد الأخير.. «نصيب الأسد» لمانشستر سيتي

عمرو عبيد (القاهرة)

خسر ليفربول 16 مباراة في جميع بطولات الموسم الحالي، بينها 10 في «البريميرليج» وحده، إلا أن الهزيمة الأخيرة التي لحقت به على يد مانشستر سيتي، بنتيجة 0-4 في رُبع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تُعد «الأثقل» في موسمه، بجانب «الثُلاثية» التي ضربه بها «سيتي بيب» أيضاً في الجولة الـ11 من الدوري المحلي، ليواصل «البلومون» الاحتفاظ بـ«نصيب الأسد» في أثقل هزائم «الريدز» خلال آخر 10 سنوات.

ويملك مانشستر سيتي 5 مقاعد في تلك القائمة «السلبية»، لغريمه الأبرز في العقد الأخير، بينها «الرُباعية» التي أطاحت به من كأس الاتحاد الإنجليزي، وبجانبها، كان «السيتي» صاحب أكبر هزيمة تلقّاها «الريدز» في موسم 2022-2023، بعدما تغلّب عليه بنتيجة 4-1 في الجولة الـ29 من «البريميرليج»، متساوياً مع نفس النتيجة التي كررها نابولي في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال آنذاك.

وفي عقر دار ليفربول، أنزل به مانشستر سيتي الهزيمة الأثقل أمام جماهير «أنفيلد»، في موسم 2020-2021، بنتيجة 1-4 أيضاً في الجولة الـ23 من «البريميرليج»، بعد سقوطه المُدوّي في الجولة الرابعة، خارج الديار، بنتيجة 2-7 على يد أستون فيلا، وكان قد تكرر الأمر في نُسخة 2019-2020، التي شهدت هزيمته الأكبر في الدوري، 0-4 أمام «سيتي بيب»، مقابل خُماسية «الأسود» في رُبع نهائي كأس الرابطة.

أما موسم 2017-2018، فكان على موعد مع هزيمة فادحة أخرى أمام «السيتي»، الأكبر آنذاك، بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة من «البريميرليج»، ويُذكر أن فوز مانشستر سيتي على ليفربول في 3 مباريات متتالية، بجميع البطولات، خلال الموسم الحالي، يُعد «حدثاً تاريخياً» لم يعرفه «الريدز» خلال مواجهات «البلومون» منذ 90 عاماً.

ويبدو واضحاً من السرد التاريخي، لأثقل الهزائم التي مُني بها ليفربول منذ موسم 2015-2016، أن أستون فيلا يأتي في المرتبة الثانية، بعد السيتي، حيث ألحق به هزيمتين كبيرتين جداً، أبرزها «السُباعية» التي دكّ بها «الأسود» المرمى «الأحمر» في دوري موسم 2020-2021.

كما كان لريال مدريد مقعد بارز في تلك القائمة، بعدما فاز على ليفربول 5-2 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بموسم 2022-2023، وتكرّرت الهزائم «الثُلاثية» في تلك الحقبة، بينها انتصارات واتفورد ووستهام في موسم 2015-2016، وكذلك ليستر سيتي في 2016-2017، بالإضافة إلى برشلونة في نصف نهائي «الشامبيونزليج 2018-2019»، وانتصاري أتالانتا في «يوروبا ليج 2023-2024» وتشيلسي في دوري الموسم الماضي.