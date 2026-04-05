الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ساو باولو على بُعد نقطتين من صدارة الدوري البرازيلي

5 ابريل 2026 12:30

 

ريو دي جانيرو (د ب أ)
حقق ساو باولو فوزاً عريضاً بنتيجة 4 -1 على ضيفه كروزيرو، فجر اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم. ويدين ساو باولو بالفضل في هذا الفوز للاعبه ألديمير فيريرا، الذي سجّل ثلاثة أهداف (هاتريك).
ووضع المهاجم الأرجنتيني جوناثان كاليري أصحاب الأرض في المقدمة من ركلة جزاء، بعد تعرّض أرتور لعرقلة قوية من لوكاس فيلالب، ثم ضاعف ألديمير فيريرا النتيجة بعد أربع دقائق، مستغلاً تمريرة بينية من أرتور، ليُسكنها ببراعة في شباك الحارس ماتيوس كونيا.
وقلّص كروزيرو الفارق عبر كريستيان كاردوسو، الذي سجّل من مسافة قريبة، بعد عرضية كيني أرويو، لكن ألديمير فيريرا أعاد فارق الهدفين لفريقه عندما استغل كرة مرتدة بعد ركلة ركنية وأطلق تسديدة قوية هزّت شباك ماتيوس كونيا.
واختتم ساو باولو مهرجان الأهداف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حين انطلق ألديمير فيريرا في هجمة مرتدة وسدّد الكرة في الزاوية البعيدة.
ورفع ساو باولو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر بالميراس، وتراجع كروزيرو إلى المركز الثامن عشر برصيد سبع نقاط. وفي مباريات أخرى فاز بوتافوجو على مضيفه فاسكو دي جاما 2 1/ وتعادل كوريتينا مع فلومينينسي 1 -1.

