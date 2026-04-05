«مشاكل القلب» تضع حداً لمسيرة أوسكار في الملاعب



ساو باولو (رويترز)

أعلن نادي ساو باولو أمس «السبت» أن أوسكار، لاعب ​خط وسط تشيلسي السابق، قد اعتزل كرة القدم عن عمر يناهز 34 عاماً بسبب ⁠مشاكل مزمنة في القلب.

وكان الدولي البرازيلي السابق قد ​تم إدخاله إلى المستشفى لمدة خمسة ​أيام، ‌إثر مضاعفات في ⁠القلب ​في نوفمبر، وأكدت التقييمات الشاملة تشخيص إصابته بالنوبة الوعائية المبهمة، وهي شكل شائع من حالات الإغماء الناتج عن انخفاض مفاجئ في معدل ‌ضربات القلب وضغط الدم.

وكان عقد أوسكار مع ساو باولو ممتداً حتى عام ​2027، لكن تم إنهاء هذا العقد الآن.

ونشر أوسكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي: «أردت تقديم المزيد لساو باولو، كنت أرغب في اللعب أكثر. أعتقد أنني كنت أمتلك ​الموهبة الكروية والعمر المناسب للاستمرار، لكن للأسف حدث هذا».

وأضاف: «الآن سأعتزل وسأستمر في دعم ساو باولو، وسأكمل ​حياتي كمشجع»، وتابع: «أُنهي مسيرتي ‌هنا ⁠في ‌ساو باولو، المسيرة التي أخذتني إلى أماكن كثيرة، في جميع أنحاء العالم».

وتُوِّج أوسكار بالدوري ⁠الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي، والدوري الصيني ​الممتاز ثلاث مرات مع شنغهاي بورت، قبل أن يعود إلى ساو باولو في ديسمبر 2024، بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات مع ​نادي طفولته.