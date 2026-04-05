أرتيتا: أتحمّل مسؤولية خروج أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تحمّله مسؤولية خروج فريقه من دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون مساء أمس السبت، وبعد أسبوعين من الخسارة المخيّبة للآمال في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، خسر أرسنال متصدّر الدوري الإنجليزي، والمتأثر بالغيابات أمام ساوثهامبتون 1 - 2 على ملعب سانت ماري.

تقدّم ساوثهامبتون في الدقيقة 35 عن طريق روس ستيوارت، ثم أدرك أرسنال التعادل عن طريق فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 85 سجّل شيا تشارلز الهدف الثاني لفريق ساوثهامبتون، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي، حيث ستقام القرعة اليوم الأحد.

وقال أرتيتا: «أشعر بخيبة أمل حقاً بسبب الطريقة التي فقدنا بها فرصة العودة إلى ملعب ويمبلي». وأضاف: «أنا أحب لاعبي فريقي، وما فعلوه طوال 9 أشهر، ولن أنتقدهم لأننا خسرنا مباراة هنا، بالنظر إلى الطريقة التي حاولوا بها والطريقة التي يضحّون بها بأجسادهم في كل شيء».

وأوضح: «ربما لم يكن على بعضهم التواجد في المباراة، لكني سأدافع عنهم أكثر من أي وقت مضى». وأشار أرتيتا: «يجب على شخص ما أن يتحمل المسؤولية، هذا الشخص هو أنا، وأمامنا أجمل فترة في الموسم.. الآن هي لحظة فارقة، ففي الموسم دائماً ما تمر بلحظات، عادة اثنتين أو ثلاث، وهذه هي اللحظة الأولى التي نمر بها بمستوى معين من الصعوبة».

وتابع: «سوف نسميها صعوبة عندما نلعب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وفي مرحلة الحسم للدوري.. إذا كانت هذه فترة صعبة، فأنا أعتقد أن هناك فترات أخرى كثيرة أكثر صعوبة، لذا دعونا نقف، ونتأقلم مع الوضع، ونقدم الأداء كما كنا نفعل طوال الموسم».