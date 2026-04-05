تتويج الشارقة وشرطة دبي بلقبي كأس الإمارات للكاراتيه



علي معالي (الشارقة)

تُوّج نادي الشارقة، وشرطة دبي بلقبَي كأس الإمارات للكاراتيه للرجال والسيدات في «فردي كوميتيه» على التوالي، بعد المنافسات المثيرة التي جرت على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، بمنطقة الحزانة، بمشاركة 45 لاعباً ولاعبة، يمثّلون 7 أندية من مختلف أنحاء الدولة.

نجح الشارقة في فرض هيمنته على منافسات كوميتيه الرجال، بعد سلسلة من المواجهات القوية مع نادي كلباء، والتي أظهر خلالها اللاعبون مستوى فنياً مميزاً وانضباطاً تكتيكياً عالياً، ليحصد الشارقة المركز الأول بجدارة، وفي المقابل، تألق فريق شرطة دبي في منافسات كوميتيه السيدات، مكّنهن من اعتلاء منصة التتويج في المركز الأول.

قام بتتويج الأبطال اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بحضور المهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب، عضو المجلس، نائب رئيس لجنة المنتخبات، بالإضافة إلى الخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، وجابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام.

وحلّ فريق كلباء وصيفاً في منافسات الرجال، وشرطة دبي في المركز الثالث، وفي منافسات كوميتيه السيدات حلّ مصفوت وصيفاً.

وعبّر الرزوقي عن سعادته بالمستوى الذي شهدته البطولة، مؤكداً على أهمية هذه البطولات في صقل مهارات اللاعبين واكتشاف المواهب الواعدة التي تمثّل مستقبل الكاراتيه الإماراتي.

من جانبها، أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد أن البطولة جاءت ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الاحتكاك بين اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن المنافسات شهدت بروز عدد من العناصر الشابة التي تبشّر بمستقبل واعد للعبة.