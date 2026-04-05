رباعي القمة إلى «مجمعة» سوبر الطائرة

رباعي القمة إلى «مجمعة» سوبر الطائرة
5 ابريل 2026 13:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
اكتمل عقد «الدورة المجمعة» لمنافسات كأس السوبر للكرة الطائرة، رابع مسابقات فئة الرجال في الموسم الرياضي 2025-2026، بتأهل فرق العين والنصر والجزيرة وبني ياس، عقب تفوّقها في الدور التمهيدي الذي أُقيم مساء السبت.
وحجز العين مقعده في المرحلة الثانية بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي بني ياس، حيث أنهى «الزعيم» المواجهة بنتائج الأشواط (25-22,25-19,25-20).
بدوره، تأهل النصر بالفوز على عجمان 3-0 في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي مليحة في الشارقة، وفرض «العميد» أفضليته بنتائج الأشواط (25-12,25-21,25-12).
وعلى صالة نادي الوصل في دبي، تفوّق الجزيرة على حتا بثلاثة أشواط دون رد، بنتائج (25-21,25-13,25-13)، فيما واصل بني ياس، حامل اللقب، حضوره القوي بتجاوزه الوصل 3-0 على صالة نادي العين، بنتائج (25-20,25-19,25-13).
وتأهلت الفرق الأربعة إلى «الدورة المجمعة»، التي تُقام على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، باعتباره صاحب أفضل ترتيب بين المتأهلين، وذلك مساء الجمعة المقبل، حيث يُتوّج باللقب الفريق الذي يتصدر الترتيب في ختام المنافسات.
وتُعد النسخة الحالية الرقم 11 لكأس السوبر للرجال، والتي اقتصرت ألقابها على أربعة أندية فقط: الشباب (2012-2013,2013-2014,2014-2015)، بني ياس (2015-2016,2022-2023,2024-2025)، شباب الأهلي (2019-2020,2023-2024)، والنصر (2020-2021,2021-2022).
وكان بني ياس قد تُوّج بلقب النسخة الماضية لموسم 2024-2025، بعد فوزه على النصر 3-1 في ختام الدورة المجمعة، التي أُقيمت على صالة نادي بني ياس، بمشاركة الجزيرة «الوصيف»، وشباب الأهلي «الثالث»، والنصر «الرابع».

