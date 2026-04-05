رسمياً.. الوحدة خارج حسابات «دوري أدنوك»

رسمياً.. الوحدة خارج حسابات «دوري أدنوك»
5 ابريل 2026 13:10

 

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أنهى التعادل أمام النصر 2-2، ضمن الجولة 21 من «دوري أدنوك للمحترفين»، آمال الوحدة رسمياً في المنافسة على درع الدوري، بعدما رفع «العنابي» رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر.
وفرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة النصر وضيفه الوحدة، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، حيث سجّل لـ«العميد» زايد الزعابي في الدقيقة 3، والبديل شيكنا دومبيا في الدقيقة 98، فيما أحرز للوحدة عمر خربين في الدقيقة 18، وكريستيان بينتيكي في الدقيقة 54، وشهد اللقاء طرد مدافع الوحدة فافور أوجبو.
ورغم ابتعاد الوحدة نظرياً عن سباق اللقب قبل هذه الجولة، فإن التعادل الأخير وضع النقاط على الحروف، ليؤكد خروجه رسمياً من دائرة المنافسة على الدرع، الغائب عن خزائن النادي منذ آخر تتويج في موسم 2009-2010.
ومع تبقي 5 جولات على ختام الدوري، فإن الحد الأقصى للنقاط الذي يمكن أن يصل إليه الوحدة هو 50 نقطة، في وقت يتصدر فيه شباب الأهلي الترتيب برصيد 52 نقطة، قبل مواجهة العين أمام مضيفه عجمان.
وينتظر «العنابي» برنامجٌ حافلٌ في الجولات المتبقية، حيث يواجه كلباء والشارقة والوصل وخورفكان والظفرة، في سعيه لإنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن.
وعلى صعيد البطولات الأخرى، يواصل الوحدة مشواره في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، بمواجهة مرتقبة أمام الاتحاد السعودي في دور الـ16 يوم 14 أبريل في جدة، كما ينافس على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما بلغ النهائي على حساب الجزيرة، ليضرب موعداً مع العين.
في المقابل، ودّع الوحدة «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة من الدور ربع النهائي بخسارته أمام يونايتد 2-4، فيما تُوّج بلقبه الوحيد هذا الموسم بحصد «درع التحدي» ضمن السوبر الإماراتي القطري، بالفوز على الدحيل 1-0.
من جانبه، عبّر السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة عن استيائه من التعادل، قائلاً:  «لم نحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات، رغم أننا نعمل بجد، هناك أمور تحتاج إلى تحسين في الأداء، المباراة كانت غريبة، وكان يجب أن نحصد النقاط الثلاث، ولم يكن من المفترض أن نستقبل هدفاً في الثواني الأخيرة».

«الأرصاد»: تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
علوم الدار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
