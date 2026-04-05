أول ظهور علني للملاكم جوشوا بعد حادث السير المروّع

5 ابريل 2026 13:30

 

لندن (أ ف ب)
سجّل بطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا أول ظهور علني له منذ نجاته من حادث سير في نيجيريا أودى بحياة صديقيه المقربين سينا جامي ولاتيف أيوديل، وكان جوشوا قد التزم الابتعاد عن الأضواء منذ الحادث الذي وقع في 29 ديسمبر، لكنه شوهد السبت في صالة «أو2 أرينا» في لندن وهو يتابع نزال ديريك تشيسورا.
وحضر الملاكم البريطاني لمتابعة النزال الخمسين والأخير في مسيرة تشيسورا، والذي جمعه بالأميركي ديونتاي وايلدر.
وقال مروّج الملاكمة إيدي هيرن إن جوشوا يحتاج إلى وقت للتعافي قبل التفكير في العودة إلى الحلبة بنفسه، وبزي رياضي أبيض، ظهر جوشوا برفقة هيرن ودخل الصالة وسط وجود عدد من طواقم التصوير.
ولم يلقَ جوشوا أي ترحيب من خصمه السابق وايلدر، الذي ارتبط اسمه مراراً بمواجهة على لقب العالم مع جوشوا خلال ذروة مسيرتيهما.
ومرّ الملاكم الأميركي بجانب جوشوا من دون أي تحية في ممر ضيق داخل الصالة.
وكان جوشوا قد خاض نزاله الأخير في ديسمبر عندما واجه اليوتيوبر الذي تحوّل إلى ملاكم جايك بول في ميامي، فيما لا تزال التكهنات مستمرة بشأن مواجهة محتملة مع غريمه البريطاني تايسون فيوري.
وخلال مقابلة بجانب الحلبة مع منصة «دازون»، قال جوشوا: «من الرائع أن أكون هنا. الملاكمة، وخصوصاً الملاكمة البريطانية، تشهد ازدهاراً كبيراً»، وأضاف: «من الواضح أنني متحيّز، أنا مع ديريك مهما كان، لذا فأنا في فريق تشيسورا».

أخبار ذات صلة
ملاكمة أمريكية واعدة تدخل في غيبوبة
عقوبات «يويفا» تنتظر أوليس وكيميتش
الملاكمة
جوشوا كيميتش
كريس وايلدر
بطولات الملاكمة
آخر الأخبار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
علوم الدار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
اليوم 15:50
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
اقتصاد
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
اليوم 16:03
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
الرياضة
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
اليوم 16:00
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
اليوم 15:57
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
اقتصاد
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
اليوم 15:44
