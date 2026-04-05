الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الشارقة يفرض هيمنته على «شطرنج الناشئين»

5 ابريل 2026 14:00

 
الشارقة (الاتحاد)
فرض نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حضوره بقوة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف لفئة الناشئين والناشئات تحت 16 سنة، التي نظّمها اتحاد اللعبة على قاعته، بمشاركة 168 لاعباً ولاعبة، في مشهد عكس التطور اللافت لقاعدة اللعبة في الدولة.
وشهدت البطولة حضور ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة للاتحاد، والدكتور سلطان علي الطاهر، إلى جانب عدد من مسؤولي الأندية، حيث جرى تتويج الفائزين وسط أجواء تنافسية مميزة.
وفي فئة الناشئين، تألق سافين سفر الله خان، لاعب الشارقة، محققاً العلامة الكاملة (9 من 9) ليحصد الذهب بجدارة، فيما جاء محمد يوسف آل علي من الفجيرة ثانياً، وحلّ راشد حسين الحمادي من الشارقة ثالثاً، في تأكيد على قوة المنافسة وتقارب المستويات.
أما في فئة الناشئات، فكانت السيطرة لمدرسة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بعدما تُوِّجت عنود عيسى بالمركز الأول، تلتها شقيقتها عهود عيسى في المركز الثاني، فيما نالت أسينا جوليزاده من كلباء المركز الثالث.
وأكد ناصر عبدالله بن عامر أن البطولة تعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في توسيع قاعدة المشاركة، مشيراً إلى بروز مواهب واعدة في مختلف الفئات السنية، ما يعزّز التفاؤل بمستقبل مشرق للشطرنج الإماراتي.

