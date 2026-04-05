الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرهاد مجيدي: نسبة بقاء البطائح بالمحترفين 100%..!

5 ابريل 2026 15:15

 
علي معالي (أبوظبي)
وضع فريق البطائح نفسه في موقف حرج، عندما اكتفى بالتعادل 2-2 مع كلباء في مباراة الجولة 21 بدوري أدنوك للمحترفين، لتستمر معاناة «الراقي» في رحلة البقاء بالمحترفين بعد أن وصل رصيد الفريق إلى 18 نقطة، ستجعله يعاني كثيراً في بقية مباريات الموسم من أجل الاستمرار باللعب مع الكبار، ورغم سيطرة البطائح على معظم مجريات المباراة بنسبة استحواذ 62%، مقابل 38% لكلباء، لكنه لم يترجم ذلك إلى أهداف رغم الفرص المتاحة والكثيرة خاصة في الشوط الثاني.
ورغم موقف البطائح الصعب، لكن فرهاد مجيدي مدرب الفريق يؤكد على البقاء بالمحترفين بنسبة 100% قائلاً: «نقدم مستويات مميزة، ونمتلك عناصر قادرة على البقاء وتحقيق طموحات الاستمرار بالمحترفين، وسوف ننهي الموسم في ترتيب أفضل لثقتي الكبيرة في اللاعبين، ولدينا لاعبون أصحاب مهارات عالية، وينقصنا فقط عامل الحظ لكي نحقق ما نريده في النهاية».
وأظهر البطائح قوة أكثر وسيطرة أفضل عندما شارك جونيهو في الدقيقة 60 بدلاً من أحمد الزيودي، حيث قاد الجبهة اليسرى ببراعة شديدة وهدد مرمى كلباء، وعن التأخر في مشاركته قال فرهاد مجيدي: «هو لاعب جيد وتمّت الاستعانة به في مباريات سابقة، وأن الدفع به في هذا التوقيت من المباراة عند الدقيقة 60 أرى أنه مناسب تماماً من وجهة نظري كمدرب».
وأضاف: «لست سعيداً بما انتهت إليه المباراة بالتعادل، وأن نفس المشكلة أمام النصر في مباراة الجولة 20، تكررت أمام كلباء في الجولة 21 بإهدار كل الفرص التي سنحت للتسجيل، وعلينا علاج كل هذه الأمور قبل المباراة المقبلة أمام خورفكان».
وقال: «تفاقمت المعاناة الهجومية لدى فريقي بعد رحيل الكاميروني أناتولي أبانج في الانتقالات الشتوية، وجاء التعاقد مع اللاعب سيكو على سبيل الإعارة قادماً من كلباء، ولم يتم الدفع به بناء على الاتفاق بين الطرفين».

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©