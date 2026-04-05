صافرة إنجليزية تدير الموقعة الأوروبية بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ



مدريد (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأحد، تكليف الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وضيفه بايرن ميونيخ الألماني، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويقود أوليفر، البالغ من العمر 41 عاماً، والحاصل على الشارة الدولية منذ عام 2012، طاقماً تحكيمياً يضم المساعدين ستيوارت بيرت وجيمس مينوارينج، بينما يتولى جارد جيليت والإيطالي ماركو دي بيلو مسؤولية غرفة تقنية الفيديو (فار)، وسيكون أندرو مادلي حكماً رابعاً.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي يدير فيها الحكم المنحدر من مدينة أشتون مباراة لنادي ريال مدريد، حيث سبق للعملاق الإسباني الخسارة في وجود أوليفر أمام يوفنتوس الإيطالي 1 -3 في أبريل 2018، رغم تأهله الدرامي حينها للمربع الذهبي.

وحقق النادي الملكي الفوز في ثلاث مناسبات أخرى في وجود الحكم الإنجليزي، أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 2/صفر في السوبر الأوروبي 2022 وضد سبورتينج براجا البرتغالي 2 -1 وأولمبياكوس اليوناني 4 - 3 في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

وفي المقابل أدار أوليفر سبع مباريات لبايرن ميونيخ، حقق خلالها النادي البافاري الفوز في ست لقاءات أمام أندية بشكتاش التركي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وباير ليفركوزن، بالإضافة إلى الفوز على فلامنجو البرازيلي 4 2/ في كأس العالم للأندية، بينما كان التعادل الوحيد بهدف لمثله أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في دور الـ 16 الأوروبي في موسم 2021 - 2022.

وتولى أوليفر إدارة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، حيث فاز سيتي برباعية نظيفة، كذلك أدار المباراة التي فاز فيها منتخب تركيا على نظيره منتخب كوسوفو بهدف دون رد في الملحق النهائي المؤهل لمونديال 2026.