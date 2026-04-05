«ديربي الغضب» ينتقل إلى أستراليا



معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن خطة مرتقبة تجمع كبار الكرة الإيطالية في أستراليا خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن سلسلة من المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، بمشاركة ميلان وإنتر ويوفنتوس، إلى جانب باليرمو، وبحسب ما أوردته صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، فإن الإعلان الرسمي عن هذه الجولة سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم أن جدول المباريات قد تم تحديده بالفعل، في خطوة تعكس توجه الأندية الإيطالية لتعزيز حضورها العالمي.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب «أوبتوس» في مدينة بيرث واحدة من أبرز المواجهات، عندما يلتقي ميلان مع إنتر في ديربي الغضب يوم 5 أغسطس، في مواجهة تحمل طابعا تنافسيا خاصا حتى خارج حدود إيطاليا.

وبعدها بثلاثة أيام، يتجدد الموعد مع قمة أخرى، حيث يواجه يوفنتوس نظيره إنتر يوم 8 أغسطس على نفس الملعب، في ديربي إيطاليا الذي يُعد من أكثر المواجهات إثارة في الكرة الأوروبية.

وفي 11 أغسطس المقبل، يختتم يوفنتوس مبارياته بمواجهة باليرمو، الذي يقوده أسطورة الكرة الإيطالية فيليبو إنزاجي، في اختبار مهم للفريق الصاعد والطامح لإثبات حضوره أمام الكبار، وتأتي هذه الجولة بعد تعثر خطط سابقة لإقامة مباراة رسمية من الدوري الإيطالي في أستراليا، لتعود الكرة الإيطالية بقوة عبر بوابة الوديات، مؤكدة سعيها للوصول إلى جماهير جديدة حول العالم.