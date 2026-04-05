«بطولة السلق» تختتم تصفياتها وتعلن المتأهلين للنهائيات



دبي (الاتحاد)

اختُتمت، اليوم الأحد، منافسات الأشواط التأهيلية للنسخة التاسعة عشرة من بطولة السلق، التي تنظّمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على مضامير المرموم، وسط أجواء تنافسية عالية شهدت تصاعداً ملحوظاً في مستوى الأداء والندية.

وأسفرت التصفيات، التي أقيمت على مدار يومين، عن تأهل أصحاب المراكز الأولى في 16 شوطاً لفئات الهواة والمُلاك والمحترفين، ليكتمل عقد المتأهلين إلى النهائيات بوصول 42 سلقاً ستتنافس على الألقاب في ختام البطولة المقررة 12 أبريل الجاري.

وشهدت الأشواط التأهيلية مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب حضور خليجي لافت، ما يعكس مكانة البطولة كإحدى أبرز بطولات السلق على مستوى المنطقة، ويؤكد قدرتها على استقطاب نخبة المشاركين ضمن بيئة تنافسية منظمة.

وفي هذا السياق، أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الأرقام التي سجّلتها الأشواط التأهيلية، سواء على مستوى عدد المشاركين أو قوة النتائج، تعكس مستوى الجاهزية العالية لدى المتسابقين، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعزّز من التوقعات بمنافسات قوية في المرحلة النهائية من البطولة.

وقال إن بطولة السلق رسّخت حضورها كإحدى أقوى بطولات هذه الرياضة على مستوى المنطقة، لما تتميز به من تنظيم متكامل ومستوى فني متقدم، مؤكداً أن ما شهدته التصفيات من تقارب في النتائج يعكس تطوراً واضحاً في مستوى الإعداد والتدريب.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة الخليجية المميزة، مشيداً بحضور الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وما أضافوه من قيمة فنية وتنافسية للبطولة، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس عمق الارتباط بهذه الرياضة التراثية، ويعزّز من مكانة البطولة كمنصة تجمع أبناء المنطقة في إطار من التنافس الأخوي.

وأضاف أن إدارة بطولات فزاع تحرص على تطوير هذه البطولة بشكل مستمر، من خلال توفير بيئة تنظيمية متقدمة تواكب تطلعات المشاركين، وتسهم في الحفاظ على هذا الموروث الرياضي وتعزيز حضوره بين الأجيال.

