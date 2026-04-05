إيطاليا تبحث عن الخلاص والحل بيد مَن صنعوا المجد



معتز الشامي (أبوظبي)

تعيش الكرة الإيطالية واحدة من أصعب مراحلها التاريخية، بعد الإخفاق الثالث توالياً في بلوغ نهائيات كأس العالم، وهو ما دفع الأصوات الإعلامية والجماهيرية للمطالبة بتغيير جذري في طريقة إدارة اللعبة، وعلى رأسها ضرورة الاستعانة بأساطيرها.

وشدّدت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» في تحليل موسع على أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بات مطالباً بالاعتماد على نجومه السابقين لإعادة إحياء اللعبة، ليس فقط في المناصب الشرفية، بل في مواقع القرار الفني والإداري، معتبرةً أن المرحلة الحالية تجاوزت «نقطة الصفر».

وأشار التقرير إلى أن أسماء مثل باولو مالديني، وأليساندرو ديل بييرو، وديميتريو ألبرتيني، ليست مجرد رموز تاريخية، بل يمكن أن تكون حجر الأساس في مشروع إصلاحي حقيقي، سواء من خلال رئاسة الاتحاد أو مناصب فنية مؤثّرة مثل المدير الفني العام.

وأكدت الصحيفة أن المشكلة لم تَعُد مجرد تراجع نتائج، بل أزمة منظومة كاملة تحتاج إلى إعادة بناء من الداخل، عبر الجمع بين الخبرة الإدارية والرؤية الفنية التي يمتلكها من عاشوا تفاصيل اللعبة على أعلى مستوى.

وفي هذا السياق، برز اسم روبرتو باجيو كواحد من أبرز الأمثلة على الإهمال، حيث أشارت التقارير إلى أن الاتحاد تجاهل وثيقة إصلاحية قدّمها قبل أكثر من 15 عاماً، كانت تتضمن حلولاً جذرية لتطوير كرة القدم الإيطالية، لكن لم تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وترى «جازيتا» أن التجارب السابقة التي استعانت ببعض النجوم لم تكتمل، حيث توقفت المشاريع الإصلاحية قبل أن تؤتي ثمارها، وهو ما ساهم في تعميق الأزمة الحالية، التي أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

وشدّد التقرير على أن الوقت قد حان لتغيير النظرة تجاه اللاعبين السابقين، بحيث لا يُنظر إليهم كواجهات رمزية، بل كقادة مشروع حقيقي، قادرين على إعادة ضخ الطاقة في منظومة تعاني من الجمود، كما دعت الصحيفة إلى توحيد الجهود بين هذه الأسماء الكبيرة، والعمل على صياغة برنامج متكامل يعيد للكرة الإيطالية هويتها، خاصة في ظل تراجع دور مراكز الناشئين وابتعاد المواهب الشابة عن بيئات التطوير التقليدية.

وختمت الصحيفة رسالتها بالتأكيد على أن الأزمات الكبرى تصنع الفرص، وأن الكرة الإيطالية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها للعودة، بشرط اتخاذ قرارات جريئة بعيداً عن الحسابات الضيقة، لأن الاستمرار في نفس النهج قد يعني السقوط الكامل.

وتبدو الرسالة واضحة، بأن إيطاليا أمام مفترق طرق، إما أن تستدعي أساطيرها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو تواصل الانحدار في واحدة من أكثر الفترات قسوة في تاريخها الكروي.