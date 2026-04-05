هل يعود كونتي لتدريب منتخب إيطاليا من جديد؟

روما (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن أنطونيو كونتي بات المرشح الأبرز للعودة إلى تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم خلفاً لجينارو جاتوزو. وأبدى المدرب البالغ من العمر 56 عاماً حماساً كبيراً لتولي المهمة للمرة الثانية في مسيرته ورغم أن عقد كونتي الحالي مع نادي نابولي يمتد حتى يونيو 2027، لكن تشير التقارير إلى أن رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس لن يمانع رحيله في الصيف المقبل لتدريب الأتزوري خاصة في حال انتخاب جيوفاني مالاجو رئيساً جديداً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 22 حزيران المقبل، حسبما ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» اليوم الأحد.

وسبق لكونتي قيادة منتخب إيطاليا بين عامي 2014 و2016 حيث وصل معهم إلى دور الثمانية من كأس أمم أوروبا قبل الخروج بركلات الترجيح أمام ألمانيا، ويحظى بدعم كبير داخل الاتحاد الإيطالي. ومن المتوقع تعيين مدرب مؤقت قد يكون سيلفيو بالديني لقيادة منتخب إيطاليا في المباريات الودية خلال شهر يونيو، على أن يتم الإعلان عن المدرب الدائم في نهاية يونيو عقب انتخابات رئاسة الاتحاد. وتحدثت تقارير إعلامية عن أسماء أخرى مرشحة لتولي المهمة، مثل ماسيميليانو أليجري وروبرتو مانشيني، لكن تمسك أليجري بالبقاء مع نادي ميلان، والشكوك المحيطة برحيل روبرتو مانشيني المفاجئ لتدريب المنتخب السعودي في 2023 عززا من فرص كونتي للعودة إلى مقعد القيادة الفنية لإيطاليا.