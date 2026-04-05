قائد ليفربول بعد الخسارة أمام سيتي: خذلنا جماهيرنا وخذلنا أنفسنا



لندن (د ب أ)

اتهم المدافع الهولندي فرجيل فان دايك قائد نادي ليفربول فريقه بالاستسلام، واعتذر للجماهير في أعقاب «الإذلال» الذي تعرّضوا له في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نادي مانشستر سيتي.

وتحطّمت آمال ليفربول في إنقاذ لقب محلي من موسم مخيّب للآمال، بعد الخسارة بأربعة أهداف دون ردٍّ على يد مانشستر سيتي، في دور الثمانية لكأس الاتحاد، أمس السبت.

وبعد نصف ساعة أولى متكافئة، استسلم ليفربول بعدما ارتكب فرجيل فان دايك خطأ ضد نيكو أورايلي وسجّل إيرلينج هالاند ركلة الجزاء الناتجة عن ذلك. واستمر هالاند في التوهج، ليكمل ثلاثية «هاتريك» حيث سجّل نادي مانشستر سيتي أربعة أهداف في غضون 18 دقيقة.

وقال فان دايك، اليوم الأحد: «لا يسعني إلا أن أعتذر للجماهير عما أظهرناه، خاصة في الشوط الثاني». وأضاف: «من الواضح أنك تخرج من غرفة تبديل الملابس بالنوايا الصحيحة، على أمل التسجيل لتصبح النتيجة 2 -1 في أقرب وقت ممكن لتغيير المباراة، لكن العكس هو ما حدث، والعودة من تأخر بثلاثة أهداف دون رد أمر صعب للغاية هنا بالتأكيد، ولكن أيضاً لا ينبغي عليك الاستسلام، وهذا ربما ما حدث في لحظة معينة».

وأشار: «لقد خذلنا جماهيرنا، وخذلنا أنفسنا، والمدرب، الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني، على وجه الخصوص، يجب أن تؤلم الجميع، وهي تؤلمني بالتأكيد». وأوضح المدافع الهولندي: «حقيقة الأمر الآن هي أن نادي باريس سان جيرمان ينتظرنا، لقد شاهدتهم قليلاً يوم الجمعة، سيكون الأمر صعباً للغاية مرة أخرى، لذا يتعين علينا أن نكون مستعدين ذهنياً في أسرع وقت ممكن».

وأشار: «لقد كنت محظوظاً بما يكفي للعب لنادي ليفربول لسنوات عديدة، والشيء الأساسي الذي كان لدينا دائماً هو التكاتف، والآن من الواضح أننا في مرحلة انتقالية وعلينا أن نجد ذلك التكاتف». وأكد أن «من الصعب تقديم الأداء كل يومين إذا لم يكن لديك ذلك بشكل مستمر.. نحن نتحمل مسؤولية تجاه أنفسنا، وخاصة تجاه الجماهير، إذا أردنا تحقيق شيء ما في هذا الموسم، فعلينا أن نحاول ونقدم شيئاً خاصاً في المباريات الثلاث القادمة».

وختم بالقول: «أحاول التفكير في كيفية قلب هذه الأوضاع، لقد مررنا بهذا خلال 75% من الموسم تقريباً.. نحن نتراجع في المباريات التي نخسر فيها بسبب القوة البدنية، أو تخسر بسبب مدى رغبتك حقاً في القتال من أجل الفوز، إنه أمر صعب القبول وعلى الجميع أن ينظروا إلى أنفسهم».