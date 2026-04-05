«الإمارات للدراجات» يتوج بلقب سباق فلاندرز

فاز السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات بلقب سباق فلاندرز الدولي للدراجات هذا العام، اليوم الأحد، ليحرز لقبه الثاني في سباقات المونومنت خلال العام الحالي.

وقدم دراج فريق الإمارات المخضرم أداءً استثنائياً، متفوقاً على أقرب ملاحقيه الهولندي ماثيو فان دير بول، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في هذا السباق الذي استمر ليوم واحد، بزمن قدره 6 ساعات و20 دقيقة و7 ثوان.
وقال بوجاتشار عقب فوزه بالسباق: «كان سباقاً مجنوناً حقاً. لقد كان صعباً للغاية منذ البداية».
وحل البلجيكي ريمكو إيفينبول في المركز الثالث خلال مشاركته الأولى في المسابقة، بينما حظي مواطنه فوت فان آرت بتشجيع كبير من الجماهير المحلية عند عبوره خط النهاية في المركز الرابع.
وكان بوجاتشار فاز الشهر الماضي بسباق ميلان-سان ريمو، وبذلك يكون قد فاز بـ12 لقباً في سباقات المونومنت خلال مسيرته الرياضية. سباقات «المونومنت»، هي خمسة سباقات كلاسيكية للدراجات الهوائية تقام ليوم واحد، وتعتبر الأقدم والأصعب والأكثر شهرة. يشار إلى أن السباق التالي هو باريس-روبيه، الذي يقام يوم الأحد المقبل.

