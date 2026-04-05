أخبار سارة لبرشلونة



مدريد (د ب أ)

تلقى الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أخباراً سارة حول الثنائي رونالد أراوخو ومارك بيرنال، وذلك بعدما خضعا لفحوصات طبية اليوم الأحد، حيث تبين عدم معاناتهما من إصابات خطيرة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المدافع الأوروجوياني عانى من إصابة عضلية فقط، لذلك فإنه سيغيب عن مواجهة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في ملعب «كامب نو» يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أن مارك بيرنال، تعرض لالتواء الكاحل الأيسر، وسيواصل التأهيل من أجل العودة، لكنه سيغيب بشكل مبدئي عن المباراتين المقبلتين للفريق.

وكان بيرنال قد شارك بديلاً لأراوخو، في الدقيقة 60 من المباراة التي فاز بها برشلونة على مضيفه أتلتيكو مدريد 1/2، أمس السبت بالدوري الإسباني، لكنه تعرَّض للإصابة ليتم استبداله بزميله جوليس كوندي. ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.