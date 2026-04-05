دبا يُنعش «آمال البقاء» بفوز ثمين على الظفرة في «أدنوك للمحترفين»

5 ابريل 2026 20:03

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أنعش دبا حظوظه في صراع البقاء ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الظفرة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «النواخذة» ضمن الجولة 21.
وسجل المالي إدريسا كوليبالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، ليمنح فريقه فوزه الرابع في الدوري، ويرفع رصيده إلى 17 نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع البطائح قبل الأخير، والظفرة صاحب المركز الثاني عشر، رغم بقائه في المركز الأخير، مع تبقي 5 جولات على ختام المسابقة.
وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للظفرة، الذي فرض ضغطاً هجومياً مستمراً وهدد المرمى في أكثر من مناسبة، أبرزها عرضية القائد خليل الحمادي التي ارتطمت بالعارضة، في المقابل انتظر دبا حتى اللحظات الأخيرة لينجح في استغلال ركلة ركنية نفذها البرازيلي كارلوس فينيسيوس، حولها كوليبالي برأسية متقنة داخل الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني، ألغى الحكم المونتنيجري نيكولا دابانوفيتش هدفاً للظفرة بداعي التسلل في الدقيقة 50، فيما واصل محمد سالم حارس دبا تألقه، وتصدى لعدة محاولات خطرة من الضيوف.
وحافظ «النواخذة» على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعيد الفريق إلى أجواء المنافسة في صراع البقاء.

أخبار ذات صلة
الشارقة «يقلب» تأخُره بهدف إلى انتصار بهدفين على الوصل
«الزعيم» يكسب «البركان» بثنائية ويستعيد الصدارة قبل «القمة 22»
إعصار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتداد إعصار "فايانو" في فيجي والسلطات تحذر
تعرَّف على كواليس منح «كاف» لقب أمم أفريقيا للمغرب
الرياضة
تعرَّف على كواليس منح «كاف» لقب أمم أفريقيا للمغرب
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
