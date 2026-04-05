دبا يُنعش «آمال البقاء» بفوز ثمين على الظفرة في «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أنعش دبا حظوظه في صراع البقاء ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الظفرة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «النواخذة» ضمن الجولة 21.

وسجل المالي إدريسا كوليبالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، ليمنح فريقه فوزه الرابع في الدوري، ويرفع رصيده إلى 17 نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع البطائح قبل الأخير، والظفرة صاحب المركز الثاني عشر، رغم بقائه في المركز الأخير، مع تبقي 5 جولات على ختام المسابقة.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للظفرة، الذي فرض ضغطاً هجومياً مستمراً وهدد المرمى في أكثر من مناسبة، أبرزها عرضية القائد خليل الحمادي التي ارتطمت بالعارضة، في المقابل انتظر دبا حتى اللحظات الأخيرة لينجح في استغلال ركلة ركنية نفذها البرازيلي كارلوس فينيسيوس، حولها كوليبالي برأسية متقنة داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، ألغى الحكم المونتنيجري نيكولا دابانوفيتش هدفاً للظفرة بداعي التسلل في الدقيقة 50، فيما واصل محمد سالم حارس دبا تألقه، وتصدى لعدة محاولات خطرة من الضيوف.

وحافظ «النواخذة» على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعيد الفريق إلى أجواء المنافسة في صراع البقاء.