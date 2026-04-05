خورفكان يصل لـ «النقطة 23» بالفوز على بني ياس

5 ابريل 2026 20:05


فيصل النقبي (خورفكان)

حقق فريق خورفكان، اليوم، فوزاً مهماً على بني ياس، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.
وبالنتيجة، رفع «النسور» رصيدهم إلى النقطة 23 متقدمين إلى المركز الثامن في المسابقة، فيما ظل «السماوي» عند رصيده السابق 21 نقطة متراجعاً إلى المركز العاشر.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث ندرت الفرص أمام المرمى بسبب رغبة الفريقين في إغلاق منافذهما أمام هجوم الآخر.
وخلال الشوط الثاني، نجح المغربي طارق تيسودالي في التقدم لخورفكان بالهدف الأول في الدقيقة 55، ثم أتبعه إيلتون فليبي بالهدف الثاني في الدقيقة 60، ولكن الحسن كوروما قلّص الفارق لمصلحة السماوي في الدقيقة 65 من زمن المباراة.
وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً بين الفريقين، حيث طرد حكم المباراة سليم أملاح من خورفكان، وسهيل النوبي من بني ياس، بسبب الخشونة، وحافظ أصحاب الأرض على الفوز حتى صافرة الحكم النهائية.

 

