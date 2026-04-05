الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عبدالله آل علي بطل سباق الدولة للدراجات «ضد الساعة»

عبدالله آل علي بطل سباق الدولة للدراجات «ضد الساعة»
5 ابريل 2026 21:15


الشارقة (وام)
توج عبدالله جاسم آل علي، لاعب فريق الإمارات، بلقب سباق الدولة للدراجات الهوائية «ضد الساعة» لفئة الكبار، الذي أقيم اليوم لمسافة 30 كيلومتراً في منطقة محافز بالشارقة، بمشاركة 37 متسابقاً من مختلف الأندية، وسط منافسة قوية بين نخبة الدراجين، ليؤكد تفوقه بعد أداء مميز أنهاه بزمن قدره 36:17 دقيقة.
وحل محمد المطيوعي، لاعب نادي الإمارات، في المركز الثاني بزمن قدره 37:48 دقيقة، فيما جاء عبدالله علي الحمادي، لاعب نادي أبوظبي، في المركز الثالث بزمن قدره 38:08 دقيقة.
وبفئة تحت 23 سنة، أحرز يوسف عبدالله أميري، لاعب نادي النصر، المركز الأول، تلاه محمد العليلي من نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، فيما جاء زايد سلطان من نادي أبوظبي في المركز الثالث.
وفي فئة ذوي الإعاقة (H)، توج عايد الأحبابي بالمركز الأول، وجاء ذيبان المهيري في المركز الثاني، بينما حل راشد الظاهري في المركز الثالث.
وفي فئة (C)، أحرز عبدالله البلوشي المركز الأول، تلاه أحمد البدواوي في المركز الثاني، وجاء سالم الجنيبي في المركز الثالث.
تم تتويج الفائزين بحضور منصور بوعصيبه، رئيس اتحاد الدراجات ويوسف محمد ميرزا، نائب الرئيس ورئيس اللجنة الفنية، ويحيى مطر المهيري، رئيس لجنة الحكام، ومحمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية.

