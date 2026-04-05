الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الزعيم» يكسب «البركان» بثنائية ويستعيد الصدارة قبل «القمة 22»

5 ابريل 2026 22:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

عاد فريق العين إلى قمة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حسم مواجهته أمام عجمان اليوم بثنائية نظيفة، في مباراة أكد خلالها شخصيته كبطل لا يتنازل عن المواعيد الكبرى، بختام الجولة 21 من المسابقة. سجل هدفي «الزعيم»، سفيان رحيمي بالدقيقة 6 ولابا كودجو بالدقيقة 63.
وفرض العين إيقاعه منذ البداية، ونجح في ترجمة تفوقه بهدف مبكر عبر سفيان رحيمي، قبل أن يعزز كودجو لابا التقدم في الشوط الثاني، ليغلق «الزعيم» المباراة بواقعية وانضباط تكتيكي واضح.
ولم يكن الفوز مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة مباشرة في سباق الصدارة، حيث رفع العين رصيده إلى 53 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، ليشعل الصراع قبل قمة الجولة 22 المرتقبة بين الفريقين.
ومع دخول الدوري مراحله الحاسمة، يؤكد العين أنه حاضر بكل قوته، وأن معركة اللقب لن تُحسم إلا في الأمتار الأخيرة، حيث لا مجال للخطأ، ولا مكان إلا للأقوى.

العين
عجمان
الزعيم
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
