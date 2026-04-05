«الزعيم» يكسب «البركان» بثنائية ويستعيد الصدارة قبل «القمة 22»



معتز الشامي (أبوظبي)

عاد فريق العين إلى قمة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حسم مواجهته أمام عجمان اليوم بثنائية نظيفة، في مباراة أكد خلالها شخصيته كبطل لا يتنازل عن المواعيد الكبرى، بختام الجولة 21 من المسابقة. سجل هدفي «الزعيم»، سفيان رحيمي بالدقيقة 6 ولابا كودجو بالدقيقة 63.

وفرض العين إيقاعه منذ البداية، ونجح في ترجمة تفوقه بهدف مبكر عبر سفيان رحيمي، قبل أن يعزز كودجو لابا التقدم في الشوط الثاني، ليغلق «الزعيم» المباراة بواقعية وانضباط تكتيكي واضح.

ولم يكن الفوز مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة مباشرة في سباق الصدارة، حيث رفع العين رصيده إلى 53 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، ليشعل الصراع قبل قمة الجولة 22 المرتقبة بين الفريقين.

ومع دخول الدوري مراحله الحاسمة، يؤكد العين أنه حاضر بكل قوته، وأن معركة اللقب لن تُحسم إلا في الأمتار الأخيرة، حيث لا مجال للخطأ، ولا مكان إلا للأقوى.