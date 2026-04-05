بالوتيلي يقود الاتفاق للفوز في «دوري الأولى»

بالوتيلي يقود الاتفاق للفوز في «دوري الأولى»
5 ابريل 2026 22:17

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد الذيد وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بتعادله أمام مضيفه الحمرية 1-1، في ختام مباريات الجولة 22، اليوم، التي شهدت أيضاً فوز حتا على جلف يونايتد 1-0، والاتفاق على سيتي 4-2 بقيادة نجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي، والعروبة على مجد 4-2، والعربي على الجزيرة الحمراء 2-1.
وتقدم الذيد بهدف لاحج صالح في الدقيقة 13، قبل أن يدرك الحمرية التعادل عبر هاريس فوكيتش في الدقيقة 42، ليرفع الذيد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة على العربي الثالث بالرصيد ذاته.
وحقق العربي فوزاً مهماً على الجزيرة الحمراء 2-1، سجله راشد عيسى في الدقيقة 16، وخوان دييجو في الدقيقة 86، فيما أحرز عرفان قرباني هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 72، ليبقى رصيد فريقه عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفي مباراة أخرى، قاد بالوتيلي الاتفاق لفوز لافت على سيتي 4-2، بعدما سجل هدفاً مهماً، فيما أضاف دافيد مارياني (52)، وروان فيتور (65)، ونيلسون بيريرا (90) بقية الأهداف، بينما سجل لسيتي أندرسون جونيور هدفين في الدقيقتين 20 و47. ورفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد سيتي عند 22 نقطة في المركز التاسع.
وكانت الجولة قد انطلقت بتعادل القمة بين يونايتد ودبا الحصن دون أهداف، ليواصل المتصدر حفاظه على فارق السبع نقاط في الصدارة.

